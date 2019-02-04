За превышение скорости водителям такси ограничат доступ к заказам

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Яндекс.Такси внедрил автоматический мониторинг скорости движения машин.

Вызывая такси, каждый пассажир хочет чувствовать себя в безопасности. По этой причине специализированные сервисы, оказывающие услуги перевозки пассажиров, день за днём повышают уровень надежности. Так командой Яндекс.Такси с 1 декабря 2018 года был внедрен автоматический мониторинг скорости. Как оказалось, для её снижения большинству водителей достаточно пары предупреждений.

Когда водитель выполняет заказ, технология отслеживает его движение с помощью GPS и вычисляет скорость на дороге. Если реальная скорость превышает разрешённую на 20 км/ч и более, система делает предупреждение. После нескольких предупреждений алгоритм ограничивает доступ к заказам временно, а в случае повтора – постоянно.

По итогам первых двух месяцев работы мониторинга в Санкт-Петербурге 88% водителей прекратили нарушать ПДД после двух предупреждений. Два месяца назад число "исправившихся" нарушителей составляло 79% – самый низкий показатель по стране. Теперь Питер – почти лидер по росту числа "исправившихся" (+8% за два месяца).

«Данная технология способна повысить безопасность не только нашего сервиса, но и дорожного движения в целом. Большинство водителей нарушают скорость ненамеренно, поэтому важно напоминать им о необходимости соблюдения ПДД. Ну а с теми, для кого превышения – не ошибка, а стиль вождения, нам не по пути», – отметили в пресс-службе Яндекс.Такси.

Автоматический мониторинг скорости – лишь первая ступень на пути к совершенствованию сервиса. В дальнейших планах Яндекс.Такси – внедрить технологию автоматического определения уровня усталости водителя, а также алгоритмы, позволяющие определять склонность к аварийной манере вождения – резкому торможению, набору скорости, внезапным поворотам и перестроениям.

В будущем все эти технологии станут доступны не только в России, но и в других странах, где работает сервис Яндекс.Такси.