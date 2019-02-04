«ВТБ-Страхование» в Невской ратуше «застраховалось» от сосулек

Напоминающая крытое крыльцо деревянная конструкция появилась у входа в офис «ВТБ-Страхование» в БЦ «Невская ратуша» в Петербурге. Пристройка, не особенно вписывающаяся в парадный облик здания, призвана защитить посетителей и сотрудников от сосулек и снега.

Фотографии дощатого «навеса» на Дегтярном переулке читатели «Фонтанки» прислали 4 февраля. В самом офисе ответили, что никаких чрезвычайных происшествий не было, а навес сделан как раз для того, чтобы «ничего не случилось», и порекомендовали уточнить концепцию деревянного крыльца у петербургского офиса в пресс-службе в Москве. Оперативный комментарий там получить не удалось.

За последние несколько дней в Петербурге растет число пострадавших от падения с крыш наледи. 1 февраля в больницу в тяжелом состоянии доставили девушку, кусок льда пробил ей голову и сломал теменную кость. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о выполнении или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Накануне после удара сосульки по голове гражданка Вьетнама получила сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. 30 января от падения снега пострадал десятилетний мальчик, врачи диагностировали ушиб мягких тканей головы.

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