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Строительство
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04.02.2019 15:23
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«Группа ЛСР» вывела в продажу новый пул квартир в «Новой Охте» и «Цветном городе»

«Группа ЛСР» вывела в продажу новый пул квартир в «Новой Охте» и «Цветном городе»

ПАО «Группа ЛСР»

«Группа ЛСР» расширила предложение в своих проектах «Цветной город» и «Новая Охта» в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.

Открыты продажи трехкомнатных квартир в домах №3 и №4 в «Цветном городе» (17 квартал), а также в домах №№ 1, 6, 10 и 11 второй очереди жилого комплекса «Новая Охта». Для покупателей доступны варианты площадью от 73 до 83 кв. м как в готовых, так и в строящихся корпусах. 

Эргономичные планировки, просторные кухни, несколько санузлов, ниши под гардероб или кладовку, просторные гостиные с двумя окнами, а также горизонтальная разводка труб водоснабжения и отопления – преимущества планировок и отделки делают новые квартиры хорошим выбором для большой и маленькой семьи. Стоимость квадратного метра начинается от 71,5 тыс. рублей.

Дома №№ 1, 6 и 10 в «Новой Охте» уже сданы, и ключи от квартир жителям планируется выдать до 30 июня 2019 года. Корпус №11 «Новой Охты», а также дома №3 и №4 в комплексе «Цветной город» будут готовы к заселению в следующем году: застройщик намерен передать ключи в I и II квартале 2020 года соответственно.

«Цветной город» – грандиозный проект «Группы ЛСР» в Санкт-Петербурге площадью более 2 млн кв. м. Комплекс является продолжением новой застройки Красногвардейского района, начало которой положено жилым комплексом «Новая Охта». Концепция развития «Цветного города» включает в себя создание полноценной социально-бытовой инфраструктуры: здесь появятся 10 школ, 16 детских садов, 4 поликлиники и больница.

«Новая Охта» – еще один масштабный проект комфорт-класса в Красногвардейском районе, строительство которого ведется между рекой Охтой и Муринской дорогой. В конце 2017 года было полностью завершено строительство первого этапа проекта. Сейчас идет реализация второго, который расположен ближе к реке Охте.

Удобные планировки, ориентированные на семейного покупателя, площадки для спорта и отдыха взрослых и детей, уютные зеленые дворы – всё это относится  к сильным сторонам проекта.

Две отдельные удобные развязки с КАД, расположенные рядом, обеспечивают быстрый подъезд к комплексу. Автомобильные пробки по дороге к Девяткино и Мурино начинаются уже за «Новой Охтой». Пешеходы могут воспользоваться станциями метро «Гражданский проспект» или «Академическая».

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР» 

Комплекс «Новая Охта» – застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/novaya-okhta/documents/

Жилой комплекс «Цветной город» – застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/tsvetnoy-gorod/documents/

 

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