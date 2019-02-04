«Бесформенное тело в трусах на диване с кружкой пива у телевизора». Губернатор Кузбасса описал жителей своего региона

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что жители региона не заботятся о своем здоровье. Как пишет «Коммерсантъ», об этом глава Кузбасса заявил 4 февраля на конференции реготделения «Единой России».

«Бесформенное тело в трусах на диване с кружкой пива у телевизора» – такими видит жителей своего региона Сергей Цивилев. Он подчеркнул, что население совершенно не заботится о своем здоровье.

«Нам надо изменить мышление наших жителей Кузбасса, чтобы из сегодня преобладающей картинки (пассивного лежания у телевизора.— Прим. ред.) переместились в правую (активную заботу о собственном здоровье.— Прим. ред.). Если ты своим здоровьем вовремя не занимаешься, ты потом только лечением занимаешься», — заявил Цивилев.

Отметим, губернатор Кузбасса рискует таким образом присоединиться к чиновникам, которые своими высказываниями вызвали возмущение общественности. Последней была председатель Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич. Она во время встречи с жителями подмосковного Королева поинтересовалась, достаточно ли граждане вкладывают в бюджет, чтобы просить от него помощи.