«Бесформенное тело в трусах на диване с кружкой пива у телевизора». Губернатор Кузбасса описал жителей своего региона
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что жители региона не заботятся о своем здоровье. Как пишет «Коммерсантъ», об этом глава Кузбасса заявил 4 февраля на конференции реготделения «Единой России».
«Бесформенное тело в трусах на диване с кружкой пива у телевизора» – такими видит жителей своего региона Сергей Цивилев. Он подчеркнул, что население совершенно не заботится о своем здоровье.
«Нам надо изменить мышление наших жителей Кузбасса, чтобы из сегодня преобладающей картинки (пассивного лежания у телевизора.— Прим. ред.) переместились в правую (активную заботу о собственном здоровье.— Прим. ред.). Если ты своим здоровьем вовремя не занимаешься, ты потом только лечением занимаешься», — заявил Цивилев.
Отметим, губернатор Кузбасса рискует таким образом присоединиться к чиновникам, которые своими высказываниями вызвали возмущение общественности. Последней была председатель Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич. Она во время встречи с жителями подмосковного Королева поинтересовалась, достаточно ли граждане вкладывают в бюджет, чтобы просить от него помощи.
Справка:
Слова Юденич стали не первым высказыванием чиновника на социальную тему, которое вызвало широкий общественный резонанс и обсуждения в СМИ и социальных сетях.
Так, накануне, 26 января, прославилась глава управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерина Четошникова, она назвала завышенными требования молодых учителей, которые не хотят работать за зарплату в девять тысяч рублей.
Осенью 2018 года министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова заявила, что 3,7 тысячи рублей вполне достаточно «для минимальных физиологических потребностей», и отметила, что «макарошки стоят всегда одинаково». В ноябре руководитель департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких на встрече с волонтерами сказала, что государство «ничего не должно» подрастающему поколению. «Государство не просило вас рожать», – заявила она. Обе чиновницы покинули свои посты.
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