Открыта продажа машино-мест в ЦДС «Новое Янино»

Группа компаний «ЦДС»

Стартовали продажи машино-мест в жилом комплексе ЦДС «Новое Янино». Стоимость парковочного места начинается от 208 тыс. руб.

В продажу поступили парковочные места в наземном паркинге на территории жилого комплекса ЦДС «Новое Янино». Вниманию покупателей предлагаются 400 машино-мест. Их стоимость начинается от 208 тыс. руб.

Наземный паркинг на территории жилого комплекса ЦДС «Новое Янино» расположен рядом с корпусом «А». Четырехэтажное здание оборудовано эксплуатируемой кровлей, которая представляет собой пятый уровень паркинга. Для комфорта автомобилистов предусмотрен лифт, который доступен на всех пяти ярусах.

Срок ввода паркинга в эксплуатацию – IV кв. 2019 года. Приобрести машино-места можно как при единовременной оплате, так и в рассрочку от застройщика.

ЦДС «Новое Янино» - проект комплексного освоения территории в Янино. На благоустроенной территории площадью 128 000 кв. м недалеко от Ржевского лесопарка расположится всё необходимое для комфортной и спокойной жизни. Комплекс включает в себя шесть небольших 12-этажных корпусов общей площадью около 160 000 кв. м. В инфраструктуре жилого комплекса предусмотрен детский сад на 175 мест.

Справка о Группе ЦДС

ЖК «Новое Янино» – застройщик ООО "БалтИнвестГрупп", проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/novoe-yanino/documents/