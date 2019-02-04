Петербурженки вышли к администрации Петроградского района, чтобы обратить внимание на плохую уборку снега

Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"

Жители Петроградского района устроили стихийную акцию у здания местной администрации на Большой Монетной улице днем 4 февраля. Как передает корреспондент «Фонтанки», четыре участницы встали с одиночными пикетами вдоль здания, в руках у женщин – плакаты с адресами, где плохо убирают снег.

По словам участниц, они договорились о встрече через группу в социальных сетях. Ранее сообщалось, что в пикетах примут участие молодые мамы, которым с трудом удается пройти по тротуарам с колясками, однако на акцию пришла только одна такая петербурженка, еще одна – с маленькими детьми. Участницы подчеркнули, что они выступают за право безопасно и беспрепятственно передвигаться не только с колясками, но и просто всем горожанам, в том числе и старикам, которым особенно тяжело дается нынешняя зима.

К пикетирующим вышел глава администрации района Иван Громов, он лично поговорил с каждой из пришедших.

В разговоре с журналистами Громов отметил, что сейчас в ежедневном режиме на улицах Петроградской стороны работает 290 дворников, в случае большого снегопада – до 350. Непосредственно в районе есть 18 единиц техники и еще от 50 до 60 машин предоставляет ГУДП «Центр». Громов подчеркнул, что администрация старается следить за комплексностью при проведении уборки, когда очистка крыш и улиц совмещается с вывозом снега. Также Громов поблагодарил жителей, которые регулярно выходят на «субботники» по очистке дворов. За три месяца зимы таких акций было порядка семи, и в каждой поучаствовало от 100 до 200 человек.

«Средств надо выделить больше. При нормальной зиме нам бы ресурсов хватило, – признался Громов в беседе с журналистами. – Нужно закупить техники, и все будет хорошо».

О том, как идет уборка города, в режиме реального времени сообщает "Фонтанка.ру" – читайте нашу текстовую трансляцию.