У 26 курсантов Ульяновского суворовского училища нашли следы ленточных червей. Источник заражения ищут

Следы эхинококкоза, при котором в легких, печени и других органах могут образоваться паразитарные кисты ленточных червей, были обнаружены у 26 из 400 воспитанников Ульяновского суворовского училища. Курсантов госпитализировали, рассказали в региональном Минздраве.

«Эхинококкового поражения головного мозга пока не выявлено ни у одного заболевшего. Среди обследованных работников училища на настоящий момент диагноз не установлен ни у кого, кистозные изменения на УЗИ выявлены у одного человека», – сообщает 4 февраля ведомство.

К обследованию были привлечены «лучшие специалисты государственных учреждений здравоохранения», заверили в минздраве. Угрозы здоровью воспитанников в данный момент нет.

Заразиться курсанты могли или при приеме пищи, или при контакте с животными, однако источник заражения до сих пор устанавливается. Угрозы распространения эхинококкоза нет.

Инфицирование эхиноккозом происходит при поглощении личинок паразита в зараженных продуктах питания, воде или при контакте с животными — переносчиками паразитов. В неосложненных случаях болезнь может скрыто протекать годами.