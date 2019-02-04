Названы место и время прощания с Децлом. Причины его смерти установить пока не удалось

Мать музыканта Кирилла Толмацкого, которого вся страна знала как рэпера Децла, назвала в соцсетях место и время прощания с ним. Поклонники его творчества могут приходить 6 февраля в Центральную клиническую больницу Москвы на улице Маршала Тимошенко к 11 утра.

Как сообщает РБК, Децла похоронят на Пятницком кладбище в столице, правда, дата еще не определена, а семья хочет, чтобы при этом присутствовали только близкие родственники Кирилла.

Напомним, о смерти артиста стало известно 3 февраля — он ушел в Ижевске сразу после выступления на частной вечеринке. Трагедия произошла в гримерке. Наутро коллеги рэпера выразили соболезнования его семье и напомнили подписчикам своих соцсетей о большом вкладе Децла в развитие российского рэпа.

Между тем, по данным источника "Интерфакса", причины смерти звезды еще не установлены, вскрытие ничего не показало. Проводится судебно-медицинская экспертиза, которая может продлиться несколько дней.