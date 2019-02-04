На Пискарёвском пар из тепловой камеры устроил горячую уборку пятиэтажке

Пар из тепловой камеры дотянулся до пятого этажа жилого дома в Калининском районе Петербурга 4 февраля, но с коммунальной аварией «стрит-клининг» не связан. Теплоэнергетики заверяют, что на температуре в квартирах работы не отразятся.

О прорыве на Пискарёвском проспекте, 56, в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» сообщили в начале третьего дня. В подтверждение выложили эффектную фотографию затянутой паром пятиэтажки. Жители, оценив снимок, приготовились к похолоданию, добавив, что трубопровод чинили только на днях.

В ГУП «ТЭК» развеяли опасения: на Пискарёвском проспекте бригада предприятия проводит вентиляцию тепловой камеры. На недавно отремонтированном участке во время планового объезда было замечено парение, чтобы узнать причину, тепловую камеру открыли, «выпустив» клубы пара.

«Работы без отключений потребителей. Горячая вода и тепло в домах есть», – уточнили в ГУП «ТЭК».