«Берите яйца в руки»: в туалете ГИБДД рассказывают правду о сдаче экзаменов на права

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

«Народный дневник» пишут петербуржцы в здании ГИБДД на шоссе Революции, где принимают экзамены на получение водительского удостоверения. Он умещается на нескольких квадратных метрах в том месте, где человек остаётся наедине с собой и своей совестью. В это место как в музей честности заглянул 4 февраля фотокорреспондент «Фонтанки».

«Я поддержал коррупционеров», «Сдал теорию сам, площадку и город заплатил», «Сдаю всё сам. Уже четыре попытки», «Сдал сам. Город – три попытки» и даже внезапное «Отдам щенка в хорошие руки» – подобного рода граффити оставляют посетители мужского туалета. Кабинки там две, большая часть надписей – в дальней. В женском туалете, что примечательно, чисто.

Даты – декабрь 2018-го, январь 2019-го – указывают на относительную свежесть этого палимпсеста: «Сдал <...>.12.18. Всем удачи!» Есть здесь место и для поборников сознательности: «А я сдал и не платил. Берите яйца в руки и сдавайте сами. P.S. С пятого раза».

Кстати, вскоре правила проведения практического экзамена на водительские права могут измениться. Вместо прежних «города» и «площадки», как предполагается, будет проводиться один объединенный экзамен.