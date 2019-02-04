Происшествия
В Сургуте счастливый отец устроил жертвоприношение прямо перед роддомом. Полиция ведет проверку
Счастливый отец отметил рождение ребенка, зарезав барана прямо перед перинатальным центром в Сургуте. Об этом 4 февраля сообщает «СургутИнформ-ТВ».
Видеозапись происшествия накануне вызвала бурю возмущения в соцсетях. Очевидцы предположили, что жертвоприношение связано с выпиской из роддома молодой мамы с ребенком. Однако за ритуалом пришлось наблюдать в том числе женщинам с маленькими детьми, а также сотрудникам медучреждения.
Полиция ведет проверку по факту происшествия, устанавливаются личности героев видеозаписи.