Кто заработает на выборах в Петербурге. Тролли, бывшие комиссары «Наших», создатели бренда «трое в кокошниках» и куратор Новороссии

В Петербурге в ближайшее время будет сформирован штаб, задача которого сделать действующего руководителя города избранным губернатором. «Фонтанка» рассказывает, кто будет бороться за результат кандидата в губернаторы от власти и заработает на этом.

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«Вы пойдете на выборы?» – спросил журналист телеканала «78» Игорь Максименко врио губернатора Александра Беглова 25 января. «На этот вопрос, прежде всего, мне нужно ответить самому себе: смогу ли я найти решения, чтобы справиться с теми вызовами, которые стоят сегодня перед городом. Это первое. А второе — получится ли у меня завоевать доверие горожан. Время покажет», – ответил врио градоначальника.

Несмотря на декларированную неопределенность, к этому моменту в Смольном был почти укомплектован штаб будущего кандидата. В конце января к работе подключились тяжеловесы политической борьбы и избирательных кампаний – агентство «ИМА консалтинг».

Можно ничего не знать о выборах, но почти наверняка читатели «Фонтанки» видели брата основателя «ИМА» Дмитрия Гнатюка и даже его семью. Именно они летом 2018 года стали неформальными символами Чемпионата мира по футболу после того, как камера (случайно ли?) показала их на трибунах «Лужников» жующими хот-доги среди болельщиков в кокошниках.

кадр из прямой трансляции телеканала "Россия 1"

Именно группа «ИМА консалтинг» политтехнолога Вартана Саркисова и бизнесмена Андрея Гнатюка, по данным «Фонтанки», будет отвечать за визуальную часть кампании в Петербурге. «ИМА» – один из лидеров рынка предвыборного консалтинга и PR. На ее счету – выборы в Москве и десятках регионов. В 2011 году «ИМА-консалтинг» получила контракт ЦИК на разработку единого стиля оформления информационно-разъяснительных материалов к выборам депутатов Госдумы. Правда как писали «Ведомости», тогда не обошлось без скандала, поскольку агитационные материалы Мосгоризбиркома оказались очень схожи с рекламой партии «Единая Россия». Однако ЦИК не усмотрел в этом нарушения.

В 2014–2016 годах, по данным «Трансперенси интернешнл», компания получила от столичных властей в общей сложности 52 контракта общей стоимостью в 132,6 млн рублей на проведение социологических исследований, подразумевающих выявление точек социальной напряженности, организацию информационной кампании. Согласно расследованию «Медузы», контракты заключались с «ИМА» как с единственным поставщиком, кроме того, компания боролась за подряды с конкурентами, также принадлежащими Андрею Гнатюку.

Крупный контракт компания получила на последних президентских выборах – для привлечения избирателей на участки 18 марта 2018 года государство заплатило «ИМА-Консалтинг» 37 миллионов рублей. В числе прочего за эти средства был разработан логотип – российский триколор и надпись «выборы президента России» красным цветом.

Чуть позже в сети появилось несколько вирусных видеороликов – о гее на передержке, беременной голосующей и девушке, отказывающей в клубе парню, который не ходил на выборы. Однако в «ИМА» от авторства этих видео отказались.

«Фонтанка» обратилась за комментарием о работе на петербургских выборах к Вартану Саркисову, однако он отказался беседовать на эту тему.

Ряд других специалистов по политическому консалтингу был замечен рядом с Бегловым с конца 2018 года. Один из них – политтехнолог Илья Паймушкин, бывший советником губернатора Тульской области Алексея Дюмина, работавший в 2017-м против действующих властей на кампании в Тверскую городскую думу, до этого успевший побывать помощником депутата Государственной думы от Ульяновской области, руководителем рабочей группы Общественной палаты Московской области по переформатированию муниципальных общественных палат и так далее. Паймушкин начал наблюдать за Петербургом задолго до смены градоначальника: мониторил публикации о политической жизни города, посещал оппозиционные конгрессы, завел несколько телеграм-каналов. Еще при Николае Цуканове, как утверждают собеседники «Фонтанки», он был среди подрядчиков полпредства и принимал участие в исполнении заказов на исследования общественного мнения.

Илья Паймушкин Фото: "Фонтанка.ру"

В конце 2018 года Паймушкин уже организовывал встречи врио губернатора с жителями. Как рассказали «Фонтанке» активисты, с которыми вступал в переговоры технолог, чтобы «случайно» увидеться с Бегловым, нужно было быть защитником чего-либо или кого-либо (граффити, инвалидов, школ), еще одно условие – персонаж, отобранный для встречи, не должен был быть медийной персоной. На одном из губернаторских объездов корреспондент «Фонтанки» застал технолога инструктирующим активных мам, чьи дети стоят в очередях в детский сад. На вопрос, чем он занимается, Паймушкин ответил, что «работает».

Вместе с ним предстоящей избирательной кампанией занят бывший комиссар движения «Наши» Ярослав Игнатовский. В СМИ его связывали с бизнесменом Евгением Пригожиным. По данным «Коммерсанта», технолог по его заказу сначала курировал общественно-политические исследования в Северо-Западном регионе России, а год назад начал координировать социологические исследования в нескольких странах Африки: на Мадагаскаре, в ЮАР, Кении.

Собеседники «Фонтанки» также подчеркнули, что Игнатовский работал на выборах в Петербурге в 2014 году и, как считается по заказу Пригожина, вел несколько команд, избиравшихся в муниципальные советы. В этот раз под началом технолога будет работать бригада «полевиков». По разным данным, в штат набирают от 50 до 200 человек. Сам технолог заявил «Фонтанке», что не является чьим-либо политическим консультантом, так как официально кампания еще не началась: «Я внимательно наблюдаю за ситуацией в городе в общественно-политическом разрезе. Я, безусловно, планирую консультировать ряд кандидатов и команд в муниципальные советы в разных районах города. Иногда выступаю с лекциями о выборах в разных школах по подготовке кандидатов в муниципальные депутаты».

По словам Игнатовского, с Пригожиным он знаком, но в данный момент не сотрудничает: «Периодически ко мне обращаются его представители за консультациями. В качестве политолога-эксперта давно сотрудничаю с информационным агентством "Невские Новости", которое некоторые СМИ называют "пригожинским"».

Ранее «Фонтанка» рассказывала, как ресурсы, связываемые с так называемой «фабрикой троллей», пытались оживить повестку с помощью мультфильма, в котором от врио губернатора прячут жалобы жителей, а он обещает уволить всех лжецов и построить детские садики.

За технологическую часть кампании, утверждают источники «Фонтанки» в Смольном, будет отвечать штаб под началом бывшего политического вице-губернатора Константина Серова (сейчас – советник врио губернатора). Предложение о работе на выборах он получил еще до увольнения с поста куратора политического блока.

Константин Серов Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Новый руководитель администрации губернатора Любовь Совершаева будет курировать кампанию в целом. В числе прочего она координирует позиционирование и освещение деятельности Александра Беглова.

Любовь Совершаева Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

По линии администрации президента наблюдать за главным политическим проектом года в Северную столицу направлен Борис Рапопорт. Его называют человеком помощника президента Владислава Суркова. Он работал у Суркова в 2000-е годы, когда тот отвечал в Кремле за внутреннюю политику, и в начале 2010-х, когда Сурков курировал управление по сотрудничеству со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. Из этого управления Рапопорт, отвечавший за политическую работу с самопровозглашенными республиками Донбасса, уволился в конце 2014 года. В конце 2018 года его снова взяли в Кремль на пост замначальника управления президента по обеспечению деятельности Госсовета. Такое кадровое решение было принято после выборов в Приморье. «Ведомости» называли Рапопорта неформальным начальником штаба Олега Кожемяки, избранного губернатором.

Наконец, еще один куратор от Кремля – Владимир Табак. Он стал известен в 2010 году как создатель календаря ко дню рождения Владимира Путина с полуобнаженными студентками факультета журналистики МГУ. До марта 2012 года руководил проектом «Сеть сторонников Путина», в рамках которого занимался организацией акций в поддержку кандидата в президенты. В течение следующих лет консультировал власти регионов на выборных кампаниях и оказывал услуги по политическому PR. В 2018 году его привлекали как куратора продвижения предвыборной кампании президента в социальных сетях. В начале 2019 года стало известно, что он в качестве заместителя директора Института развития интернета будет привлечен к обучению региональных чиновников работе в соцсетях.

Владимир Табак/кадр из видео/YouTube/Вячеслав Анатолиевич

В Петербурге Табак работает с конца 2018 года, консультируя Смольный. Источники «Фонтанки» считают, что сетка телеграм-каналов, появившихся в городе в декабре-январе, это совместный проект Табака и бывшего пресс-секретаря движения «Наши» Кристины Потупчик. О ее работе на администрацию президента и создании сети кремлевских телеграм-каналов ранее писало издание «Проект» Романа Баданина.

Именно о чрезмерной активности в телеграме спрашивал Любовь Совершаеву яблочник Борис Вишневский, когда та пришла знакомиться с фракциями городского ЗакСа в качестве будущего вице-губернатора. «Телеграм-каналы не имеют отношения к Смольному. Они вообще у нас запрещены», – утверждала она.

В целом, по оценке экспертов, кампания в Петербурге может обойтись властям почти в полмиллиарда рублей. По мнению политтехнолога Петра Быстрова, стартовая цена выборов – 300 млн рублей. По словам Евгения Минченко, президента холдинга «Минченко консалтинг», губернаторская кампания в Петербурге может стоить 5 млн долларов (330 млн рублей). Основные затраты, по его словам, полевая часть кампании, размещение рекламы в СМИ и финансирование кампании кандидатов-спойлеров. Политтехнолог Андрей Максимов выборы главного кандидата в губернаторы в Петербурге в оценивает в 600-700 млн рублей. По мнению автора телеграм-канала «Давыдов-индекс» Леонида Давыдова, 700 млн рублей – это только нижняя планка.

Выборы в Петербурге состоятся 8 сентября 2019 года. Для участия кандидатам необходимо пройти муниципальный фильтр – собрать подписи 10 процентов муниципальных депутатов Петербурга, 90 процентов которых являются сторонниками партии власти.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»