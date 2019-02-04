«Повели себя некорректно». МВД оценило поступок полицейских, скинувших пенсионера со скамьи

Грязные ботинки стали причиной «некорректного поведения» полицейских. В МВД нашли оправдание сотрудникам, сбросившим пенсионера со скамьи.

Как сообщает 4 февраля УТ МВД по Приволжскому федеральному округу, наряд полиции патрулировал железнодорожный вокзал поселка Раевский Альшеевского района Башкирии и неоднократно делал замечания мужчине.

«На вид 45-50 лет, неопрятно одетый, лежал в грязных ботинках на скамейке для сидения пассажиров, – описывает УТ МВД. – На замечания не реагировал, после чего полицейские повели себя некорректно в отношении гражданина».

Некорректность заключалась в сбрасывании мужчины со скамейки. Он остался на полу, рядом с ним лежала трость.

Патруль относился к линейному отделу полиции на станции Аксакова. По данным УТ МВД, один сотрудник не работает, в отношении другого проводится служебная проверка.

Встреча мужчины с полицейскими состоялась в марте 2017 года, она попала на видео, которое было показано на днях по местным «Вестям». Патрульные обращались к лежавшему: «Нормально сядь, по-человечески, или на улицу пойдешь мерзнуть». По данным Гисметео, температура воздуха в поселке Раевский в марте 2017 года колебалась от легкого минуса до легкого плюса.