После аварии на Полюстровском почти 700 зданий вторые сутки ждут тепла. Коммунальщики раскапывают трубу вручную

Устранение последствий коммунальной аварии, оставившей без тепла и горячей воды дома в двух районах Петербурга, затягивается на полдня. Энергетики обещают, что на ночь в холодных квартирах и без горячего душа жители не останутся.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, 4 февраля продолжают мёрзнуть в домах Калининского и Красногвардейского районов. Несмотря на заверения коммунальщиков, через сутки после прорыва трубопровода на Полюстровском проспекте в квартирах жителей не потеплело.

«Проснулись как в холодильнике», – пишут в соцсетях. На температуру жалуются с проспекта Металлистов, Кондратьевского, Васенко, Маршала Блюхера. Из домов на Брюсовской, Полюстровского и Бестужевской добавляют, что вода в кранах либо едва тёплая, либо и вовсе ледяная.

Трубу диаметром 800 мм на Полюстровском прорвало около пяти утра в воскресенье. Без отопления остались 677 зданий. К устранению последствий привлекли 15 рабочих и 9 спецмашин. Предполагалось, что к пяти утра понедельника ремонт будет закончен, но работы осложнили «многочисленные подземные коммуникации», сообщили в «Теплосети Санкт-Петербурга». Задействовать технику не представляется возможным, земельные работы ведутся вручную.

Закончить обещают к пяти часам вечера сегодняшнего дня. Температура в квартирах повысится после того, как УК переключат задвижки на внутридомовых системах.