Тыквенное ДТП: на Московском шоссе фуре продырявили «бок»

На трассе М-10 «Россия» (Санкт-Петербург – Москва) в Тосненском районе Ленобласти устроили маленький Хэллоуин. В результате ДТП на дорогу высыпались тыквы.

О происшествии 4 февраля рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По их словам, на Московском шоссе около поселка Ульяновка в ДТП попал большегруз. В результате у фуры оказался выдран кусок стенки прицепа, и часть груза – как видно на записи видеорегистратора одного из очевидцев, это тыквы – вывалилась на проезжую часть.

По данным «Яндекс.Пробок», затруднений в движении на трассе в районе места аварии сейчас не наблюдается.