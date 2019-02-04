Из усадьбы «Михайловское» в Пушкинских Горах украли самовар. Воры подошли по замерзшей реке

Неизвестные украли из мемориальной усадьбы «Михайловское» в Пушкинских Горах самовар из частной коллекции бывшего директора музея-заповедника Семена Гейченко. Об этом 4 февраля пишет «Интерфакс».

Злоумышленникам удалось забраться в дом Богданова – бывшую служебную квартиру Гейченко, в которой хранятся его личные вещи. Как рассказала представитель информационной службы музея Лидия Токарева, следы грабителей сотрудники охраны обнаружили накануне во время обхода территории. На здании установлены две камеры видеонаблюдения, однако подход к дому Богданова со стороны реки Сороти оказывается в «слепой зоне». Подойти таким образом к зданию можно только зимой, по льду.

«Неизвестные воспользовались именно этой дорогой. В здание они не входили, а выдавили стекло веранды и взяли то, до чего дотянулись. На снегу остались следы одного сброшенного с высоты самовара; возможно, было похищено два предмета – эта коллекция, повторим, не музейная, и хранители сейчас не берутся говорить, сколько вещей исчезло и в какой комплектности они были», – уточнили в музее.

Сотрудники полиции уже исследовали место преступления, идет следствие. Отметим, Семен Гейченко был первым послевоенным директором Пушкинского заповедника (назначен в 1945 году, умер в 1993-м).