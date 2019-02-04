18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-1°C
/ Завтра: -2
$ 65.59р
75.06р
16:25 04.02.2019
Расширенный поиск
Срочно

Как заметает Петербург. Неравная схватка коммунальщиков со снегом. Онлайн-трансляция

Авто
04.02.2019 14:05
Печать

Мантуров рассказал о сотнях желающих купить Aurus

Прием предварительных заказов на седаны и лимузины проекта «Кортеж», собираемые под брендом Aurus, начнется с 15 февраля. Еще в декабре 2018 года на автомобили поступило более 200 заявок.

Как сообщает 4 февраля газета «Коммерсантъ» со ссылкой на Минпромторг РФ, предзаказы на лимузин Aurus Senat Limousine L700 и седан Aurus Senat S600 будут принимать через официальных дилеров бренда, которыми станут автомобильные группы «Авилон» и «Панавто».

«Заинтересованные клиенты получат возможность напрямую связаться с официальными партнерами бренда», – заявил глава ведомства РФ Денис Мантуров.

В конце декабря 2018 года был объявлен прием заказов на седаны серии с предоплатой в 1,5 миллиона рублей. По словам Мантурова, на автомобили поступило более 200 заявок. Серийный выпуск машин Aurus должен начаться в 2020 году.

Напомним, что помимо лимузина и седана Aurus Senat уже был представлен минивен Aurus Arsenal. В начале 2019 года должен появиться кроссовер Aurus Komendant. Кроме того, инженерам поручили создать кабриолет «Аурус», который, как предполагается, примет участие в торжественном параде в День Победы 9 мая 2020 года.

Мантуров рассказал о сотнях желающих купить Aurus

Справка:

Aurus – российская марка представительских автомобилей, разработанная по проекту «Единая модульная платформа», который больше известен под названием «Кортеж». Основная модель семейства – седан ЕМП-4123 – полностью называется Aurus Senat, лимузин 412311/41231SB – Aurus Senat Limousine, микроавтобус 4125 – Aurus Arsenal, внедорожник 4124 – Aurus Komendant. Проект реализует ФГУП НАМИ при содействии группы Sollers и зарубежных партнеров, выпускать автомобили планируется на заводе «Соллерс» в Татарстане. Часть деталей для проекта «Кортеж» были напечатаны на 3D-принтерах петербургской компании Additive Technology Group, принадлежащей предпринимателю Михаилу Скигину.

Всё семейство автомобилей оснащается гибридной силовой установкой: 598-сильный двигатель V8 объёмом 4,4 литра работает в паре с электромотором и высоковольтной батареей. Максимальная скорость «Сената» составляет 250 км/ч, а разгон до 100 км/ч занимает около 6 секунд. Привод у всех автомобилей ЕМП полный.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ПАО «Группа ЛСР»
04.02.2019 15:23

«Группа ЛСР» вывела в продажу новый пул квартир в «Новой Охте» и «Цветном городе»

«Группа ЛСР» расширила предложение в своих проектах «Цветной город» и «Новая Охта» в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.
Группа компаний «ЦДС»
04.02.2019 15:13

Открыта продажа машино-мест в ЦДС «Новое Янино»

Стартовали продажи машино-мест в жилом комплексе ЦДС «Новое Янино». Стоимость парковочного места начинается от 208 тыс. руб.
ГК «Эталон»
04.02.2019 11:23

Группа «Эталон» заключили сделку по проектному финансированию на 18,8 млрд рублей

Сбербанк и Группа «Эталон» заключили рамочное соглашение о проектном финансировании проекта ЖК бизнес-класса в Москве.
МЕГА Парнас
04.02.2019 10:53

МЕГА Парнас запускает новый культурно-образовательный проект «Модные субботы»

Раз в месяц пространство Scandinavian в МЕГЕ Парнас будет трансформироваться в культурно-образовательный центр. В рамках этого проекта гости торгового центра и поклонники fashion-индустрии смогут прослушать лекции, побывать на паблик-токах, поучаствовать в мастер-классах, посвящённых моде, и познакомиться со скандинавскими традициями.
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
01.02.2019 20:00

ЖК «Образцовый квартал 5»: первый пошел

В декабре 2018 года ООО «Терминал-Ресурс» заложил фундамент пятого малоэтажного жилого комплекса в рамках развития проекта «На Царскосельских холмах». Спустя считанные месяцы строители приступили к возведению первого этажа.
ГК "КВС"
01.02.2019 18:30

Совместное предложение от ГК «КВС» и банка-партнера

С 29 января на новостройки от «КВС» действуют специальные ставки по ипотеке от Сбербанка.
pixabay.com
01.02.2019 17:51

Успей приобрести помещение для своего бизнеса

С 1 февраля стартуют продажи коммерческой недвижимости в ЖК «Континенты». Коммерческие помещения предназначены для размещения офисов, предприятий торговли, заведений сферы услуг.
ГК "КВС"
01.02.2019 17:41

Теперь ты точно успеешь

Если Вы не успевали после работы приехать и приобрести квартиру своей мечты, то теперь это возможно.
Предоставлено ЛАДА-ЦЕНТР Пулково
01.02.2019 17:29

Дилерский центр LADA на Пулковском шоссе открылся после обновления

Казахстанский холдинг БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО модернизирует свою дилерскую сеть LADA-центр в регионах России. В Петербурге реновацию в соответствии с новыми корпоративными стандартами компании кроме центра на Пулковском шоссе претерпели также автоцентры LADA на Выборгском шоссе и улице Маршала Захарова.
«Лидер Групп»
01.02.2019 14:50

Жилой квартал «Гавань Капитанов» получил аккредитацию еще одного банка

Промсвязьбанк аккредитовал жилые комплексы: «Магеллан», «Колумб» и «Нахимов», возводимые компанией «Лидер Групп» на намывных территориях Васильевского острова.
"JUNWEX"
01.02.2019 10:00

Драгоценные покупки в удовольствие

Экспозиция масштабного ювелирного форума «JUNWEX Петербург» займет самую большую выставочную площадку города.
СК «Полис Групп»
31.01.2019 16:26

Строительство школы в ЖК «Краски лета» ведется активными темпами

Компания «Полис Групп» продолжает строительство школы на 1175 мест в составе жилого комплекса «Краски лета».