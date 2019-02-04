Мантуров рассказал о сотнях желающих купить Aurus
Прием предварительных заказов на седаны и лимузины проекта «Кортеж», собираемые под брендом Aurus, начнется с 15 февраля. Еще в декабре 2018 года на автомобили поступило более 200 заявок.
Как сообщает 4 февраля газета «Коммерсантъ» со ссылкой на Минпромторг РФ, предзаказы на лимузин Aurus Senat Limousine L700 и седан Aurus Senat S600 будут принимать через официальных дилеров бренда, которыми станут автомобильные группы «Авилон» и «Панавто».
«Заинтересованные клиенты получат возможность напрямую связаться с официальными партнерами бренда», – заявил глава ведомства РФ Денис Мантуров.
В конце декабря 2018 года был объявлен прием заказов на седаны серии с предоплатой в 1,5 миллиона рублей. По словам Мантурова, на автомобили поступило более 200 заявок. Серийный выпуск машин Aurus должен начаться в 2020 году.
Напомним, что помимо лимузина и седана Aurus Senat уже был представлен минивен Aurus Arsenal. В начале 2019 года должен появиться кроссовер Aurus Komendant. Кроме того, инженерам поручили создать кабриолет «Аурус», который, как предполагается, примет участие в торжественном параде в День Победы 9 мая 2020 года.
Справка:
Aurus – российская марка представительских автомобилей, разработанная по проекту «Единая модульная платформа», который больше известен под названием «Кортеж». Основная модель семейства – седан ЕМП-4123 – полностью называется Aurus Senat, лимузин 412311/41231SB – Aurus Senat Limousine, микроавтобус 4125 – Aurus Arsenal, внедорожник 4124 – Aurus Komendant. Проект реализует ФГУП НАМИ при содействии группы Sollers и зарубежных партнеров, выпускать автомобили планируется на заводе «Соллерс» в Татарстане. Часть деталей для проекта «Кортеж» были напечатаны на 3D-принтерах петербургской компании Additive Technology Group, принадлежащей предпринимателю Михаилу Скигину.
Всё семейство автомобилей оснащается гибридной силовой установкой: 598-сильный двигатель V8 объёмом 4,4 литра работает в паре с электромотором и высоковольтной батареей. Максимальная скорость «Сената» составляет 250 км/ч, а разгон до 100 км/ч занимает около 6 секунд. Привод у всех автомобилей ЕМП полный.