Минобороны отказалось платить 5000 рублей в месяц вдове погибшего в Сирии офицера

Вдова погибшего в Сирии офицера Вооруженных сил Андрея Пыленка не смогла добиться от министерства обороны выплат по потере кормильца. Ежемесячную надбавку 5000 рублей в месяц женщина, оставшаяся с двумя детьми, «выбивала» через суд.

Злоключения Веры Пыленок в своем решении описал Ленинский районный суд Владимира, куда вдова обратились с иском. Она пыталась признать за собой право на надбавку к пенсии по потере кормильца в размере пяти тысяч рублей, в чем ей военные отказывали.

В марте 2018-го майор Пыленок в числе 39 военнослужащих погиб при посадке транспортного Ан-26 на авиабазе Хмеймим. Вдова с двумя детьми переехала из Приморского края в родной Владимир и в ноябре обратилась в местный военкомат. Она получала пенсию по потере кормильца в размере 5128 рублей и могла претендовать на надбавку по 32 % для себя и каждого ребенка, то есть в общей сумме еще около пяти тысяч рублей.

Военкомат не признавал претензии Пыленок и ее исковые требования, так как, по мнению военных, офицер, выполнявший специальное задание на территории Сирийской Арабской Республики, не являлся ветераном боевых действий.

Ленинский суд пролистал ФЗ «О ветеранах» и нашел прямое указание на то, что к ветеранам боевых действий относятся в том числе лица, направлявшиеся на работу для выполнения специальных задач на территории Сирии с 30 сентября 2015 года, отработавшие установленный срок либо откомандированные досрочно по уважительным причинам. Гибель Пыленка представители Минобороны такой причиной не посчитали, суд с ними не согласился и велел пересчитать пенсию вдовы.

Решение вынесено 10 января 2019 года, у военкомата был месяц на обжалование. Как следует из судебной картотеки, он не стал пользоваться своим правом.

6 марта 2018 года транспортный самолет Минобороны Ан-26 рухнул при заходе на посадку, не долетев 500 метров до взлетной полосы аэродрома Хмеймим. Экипаж состоял из летчиков 33-го отдельного транспортного авиаполка, который базируется на аэродроме в Левашово.