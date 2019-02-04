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Как заметает Петербург. Неравная схватка коммунальщиков со снегом. Онлайн-трансляция

Авто
04.02.2019 14:01
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Год ЗСД в цифрах: 88 млн поездок, 10 тыс. болельщиков, 50 км ремонта, 52 тыс. кубов снега

nch-spb.com

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В 2018 году на Западном скоростном диаметре зафиксировали более 88 миллионов транзакций. Это на 10%, или примерно на 8 миллионов транзакций больше, чем в 2017-м. С начала зимы с трассы вывезли 52 тысячи кубометров снега.

Как сообщили «Фонтанке» 4 февраля в пресс-службе оператора дороги ООО «Магистраль северной столицы», наибольшей популярностью на южном направлении пользовались маршруты от Богатырского проспекта до южной части КАД и набережной Макарова, а также от набережной Макарова до южной части КАД. В северном направлении чаще ездили от юга КАД до Автомобильной улицы или Богатырского проспекта и от набережной Макарова до Богатырского.

С лета водители также стали чаще пользоваться маршрутами от южной до северной части КАД и от юга кольцевой до трассы «Скандинавия» и обратно. Этому поспособствовала скидка, введенная на эти маршруты, которую в итоге закрепили как базовый тариф «Транспондер». Такое решение также немного разгрузило развязку ЗСД с Богатырским, которая остается самой востребованной на магистрали. Планируется, что проблему решит строительство развязки с Шуваловским проспектом.

Росту трафика на ЗСД поспособствовало также открытие участков набережной Макарова и моста Бетанкура, отмечается в сообщении компании. Кроме того, магистраль популярна у таксистов.

При этом большинство водителей на ЗСД пользуются транспондерами. В минувшем году при помощи них было совершено более 83% поездок, а число транспондеров в пользовании превысило отметку в 600 тысяч штук. За год их выдали более 130 тысяч.

Это позволило заменять на пунктах оплаты универсальные полосы на быстрые транспондерные, где не нужно останавливаться для оплаты. За год на ЗСД появилось пять новых быстрых полос. Для тех, кто не пользуется транспондерами, ввели возможность платить при помощи телефонов, умных часов, бесконтактных банковских карт и так далее.

Летом 2018 года на ЗСД обновили более 170 тысяч квадратных метров асфальта, в основном на южном и северном участках. Для наглядности – это как полоса дороги длиной в 50 километров. Зимой же дорожники силами 120 спецмашин очищают трассу от снега, причем если за сезон 2017-2018 с магистрали вывезли 16 750 кубометров, то в текущий – уже более 52 тысяч.

Еще одним значимым событием минувшего года стал Фестиваль ЗСД. В нем приняли участие почти тысяча бегунов, пять тысяч велосипедистов и до 10 тысяч болельщиков. Теперь мероприятие планируют сделать ежегодным. Также центральный участок ЗСД впервые был включен в маршрут мотоколонны фестиваля St Petersburg Harley Days.

ООО «Магистраль северной столицы»

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