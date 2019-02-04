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Общество
04.02.2019 13:47
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Европейские страны стали признавать Гуайдо законным президентом Венесуэлы. В Кремле предостерегли ЕС от «навязывания позиции»

Дания, Австрия, Великобритания, Испания, Швеция, Франция и Польша официально признали власть главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо, который объявил себя временным президентом латиноамериканской республики. Об этом стало известно 4 февраля, когда истек 8-дневный ультиматум о проведении новых выборов.

Канцлер Австрии Себастьян Курц утром 4 февраля написал в своем твиттере, что «режим [Николаса] Мадуро отказался провести свободные и справедливые президентские выборы», поэтому Вена начинает считать оппозицию законной властью.

Вслед за ним о поддержке Гуайдо заявил и британский министр иностранных дел Джереми Хант. «Николас Мадуро не устроил президентские выборы в установленный восьмидневный срок. Так что Великобритания вместе с европейскими партнерами с этого момента признает Хуана Гуайдо временным президентом до тех пор, пока не будут проведены заслуживающие доверия выборы», – написал глава внешнеполитического ведомства королевства в своем микроблоге.

Швеция в лице коллеги Ханта -  Маргот Валльстрём -  также теперь считает власть Мадуро не легитимной. «В нынешней ситуации мы поддерживаем и считаем Гайдо законным временным президентом», – цитирует 4 февраля Валльстрём агентство Reuters.

Соседи шведов по Северной Европе — датчане — также поддержали венесуэльскую оппозицию. «Дания признает председателя Национального собрания <...> до тех пор, пока не состоятся новые свободные и демократические выборы. Приветствую подобные заявления и от ключевых партнеров ЕС. Важное заявление ЕС находится в разработке», – написал глава МИД Андерс Самуэльсен в твиттере перед встречей с коллегами в Брюсселе.

Франция с 4 февраля считает, что «Гуайдо обладает способностью и легитимностью организовывать выборы», как в эфире радиостанции France Inter заявил министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан.

Премьер-министр Испании Педро Санчес в комментарии Reuters, призвал Гуайдо как законного лидера республики организовать новые выборы.

Глава МИД Польши Яцек Чапутович в интервью польскому радио также признал главу Национальной ассамблеи Венесуэлы.

Не осталась в стороне и ФРГ. «Германия признала Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы», – заявила канцлер Ангела Меркель в комментарии Deutsche Welle.

Последней к числу европейских держав, поддержавших венесуэльскую оппозицию, присоединилась Португалия. Об этом, как сообщает издание Sabado, журналистам рассказал глава МИД этой страны  Аугусто Сантос Силва.

В России, которая до сих пор поддерживает Николаса Мадуро, отреагировали на решение стран ЕС. «Навязывание каких-то решений или попытка легитимизировать попытку узурпации власти, с нашей точки зрения, является и прямым, и косвенным вмешательством во внутренние дела Венесуэлы», – цитирует пресс-секретаря президента Владимира Путина Дмитрия Пескова ТАСС.

Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы на фоне массовых протестов 23 января. Его полномочия признали США, Канада, Бразилия, Аргентина и другие страны. Ряд стран ЕС готовы признать Гуайдо президентом Венесуэлы, в случае если вступивший в должность 10 января Николас Мадуро не объявит о проведении новых выборов. Сам Мадуро уже заявил, что ультиматум ЕС отвергает и не собирается покидать свою должность. Законным президентом Николаса Мадуро считают РФ, Китай, Мексика и ряд других стран.

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