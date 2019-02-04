Пробок Петербургу снегопад не добавил. Дорожники готовятся к температурным «качелям»

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В очередной раз накрывший Петербург снегопад в понедельник, 4 февраля, на удивление не добавил пробок. Дорожники Петербурга и Ленобласти ожидают очередного скачка температуры воздуха с плюс 1 до минус 4 градусов по Цельсию.

Сегодня утром максимальная загруженность дорог города составила 6 баллов, что на 1 балл меньше, чем обычно, сообщает сервис «Яндекс.Пробки». Сейчас 4 балла – норма для данного времени суток. В воскресенье, когда начался снегопад, пробки и днём, и вечером достигали 4 баллов, что на 1 балл выше обычного. Любопытно, что аномального роста числа ДТП в снежное воскресенье не зарегистрировано, а вот погибших в ДТП было много.

За минувшие сутки дорожники вывезли 63 тысячи кубометров снега; на улицах работают 1165 машин, сообщили «Фонтанке» в комитете по благоустройству. А выпало местами до 12 сантиметров. Всего с начала сезона уровень осадков составил 144 сантиметра. Для сравнения, напомним, зимой 2010 – 2011 годов, после которой в городе сменился губернатор, за весь январь накопилось только 82 сантиметра.

Во время снегопада работы не прекращаются. Вот так чистили переходы на Дунайском проспекте в воскресенье вечером.

Видео: «Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга» «ВКонтакте»

Дорожная техника тоже попадает в аварии. В «авральную» ночь с субботы на воскресенье в Приморском районе Петербурга встретились снегоуборочный грузовик и «Дэу», сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте». А дороги остались не почищены и не посыпаны песком.

Активно продолжается и кровельная уборка. Без «жертв» не обходится. Зря не стали использовать матрасы или передвижной гараж на улице Черняховского в центре города. Припаркованный автомобиль получил повреждения, пишут в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

На региональных трассах Ленинградской области за минувшие сутки работали 300 единиц спецтехники и рабочих. Очищено 15 тысяч километров проезжей части, 6 тысяч километров обочин. Сброшено 80 километров снежных валов. Дорожными службами использовано 96 тонн чистой соли, полторы тысячи кубометров песко-соляной смеси и солевые растворы, сообщает пресс-служба дорожного комитета Ленобласти.

Дорожный комитет Ленобласти дал указание подведомственным ДРСУ выводить на борьбу со снегопадов всю имеющуюся технику. «По прогнозам осадки в виде мокрого снега и дождя ожидаются в понедельник и вторник. Поэтому сейчас мы задействуем все возможные ресурсы», – пояснил глава КДХ Юрий Запалатский.

Напомним, из-за нового снегопада в Петербурге введен «особый регламент» уборки. Схватку коммунальщиков со снегом «Фонтанка» освещает в онлайн-трансляции.