Челлендж #небойсямаски в поддержку онкобольных набирает обороты. «Фонтанка» вышла в медицинских масках

Челлендж #небойсямаски, который запустил в канун Всемирного дня борьбы с раком петербургский фонд AdVita, стремительно распространяется по Сети – уже сотни человек, и не только петербуржцев, разместили свои фото в медицинских масках. Акция призвана побороть предрассудки, что рак – заразен. Не осталась в стороне и «Фонтанка».

«Фонд AdVita призывает не бояться людей в маске, а напротив, поддержать их в борьбе против страшной болезни», – призвали в благотворительной организации.

Накануне Всемирного дня борьбы с раком, который отмечается 4 февраля, петербургский фонд AdVita («Ради жизни»), оказывающий помощь детям и взрослым с онкологическими заболеваниями, запустил в Сети челлендж #небойсямаски. Слоганом акции стало: «Невежество заразно, рак – нет!».

Основная цель – поддержать людей с онкозаболеваниями и побороть предрассудки. Ведь многие считают, что рак заразен. Больше всего людей пугают медицинские маски, которые зачастую носят онкобольные. Но они нужны в первую очередь самим пациентам, чтобы уберечься от инфекций, которым подвержен ослабленный организм.

Акцию уже поддержали сотни людей, в том числе артисты, спортсмены, журналисты, благотворительные организации.

А органистка Елизавета Рулёва исполнила концерт на карильоне Петропавловского собора в медицинской маске.

Появилось много постов и комментариев от людей, которые болеют сейчас или перенесли онкологическое заболевание в прошлом. Они рассказывают о том, как трудно было привыкнуть к новому облику в маске и как часто люди отказывались общаться с ними, опасаясь, что заразятся.

Челлендж продлится до 15 февраля включительно, это – Международный день детей, больных раком.

Вы можете присоединиться. Для этого надо сфотографироваться в медицинской маске и поделиться фото в соцсетях с хештегом #небойсямаски. Вы можете сделать портрет или устроить коллективную фотосессию с друзьями и коллегами.