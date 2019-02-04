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Общество
04.02.2019 13:12
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Возможного владельца онлайн-казино Azino777 помогла рассекретить ошибка украинских спецслужб

Человеком, который может знать ответ на вопрос «а как поднять бабла?», оказался 33-летний программист из Набережных Челнов, создавший крупнейшее нелегальное онлайн-казино в Рунете с годовым объемом ставок в 15 млрд рублей. Вычислить его удалось в результате оплошности полиции Украины, которая ведет расследование его дела.

Работа Azino777 администрировалась с Украины через созданную в 2014 году киевскую фирму «Роял Гейм», за которой стоял россиянин Альберт Валиахметов. Об этом 4 февраля сообщило издание The Bell, которое обратило внимание, что следователи забыли удалить некоторые данные из выложенных в Сеть документов.

Весной прошлого года управление украинской полиции начало досудебную проверку «Роял Гейм», так как именно эту фирму заподозрили в создании казино, а также администрировании множества связанных с ним порталов. В ходе обысков полицейским удалось найти сведения о работе Azino777. По данным базы юрлиц Украины, владелец компании – Альберт Марселевич Валиахметов, который также открыл корпоративный счет в киевском отделении Сбербанка.

Валиахметов долгое время проживал в Набережных Челнах в Татарстане. Это отчасти объясняет название сайта Azino777, где азино – это не неологизм, а район города Казани. В 2013 году, когда был зарегистрирован доменный адрес Azino777, Валиахметов начинает регулярно ездить в столицу республики и в Киев. Интерес к Украине может объясняться тем, что украинское законодательство мягче в отношении нелегальных казино. В России на него не зарегистрировано никаких юрлиц.

О последних годах жизни Валиахметова мало что известно, так как он предпочитает не присутствовать в Интернете. Журналистам удалось найти его удаленную страницу во «ВКонтакте», а также заброшенный профиль в социальной сети «Одноклассники». Люди, которые могли лично знать предполагаемого создателя онлайн-казино, рассказали журналистам, что давно не видели Валиахметова.

Azino777 оформлено на офшор Victory 777 на карибском острове Кюрасао. Казино стало известным в 2016 году из-за своей агрессивной рекламной кампании в Рунете, к которой были привлечены российские звезды рэпер АК 47, актер Владимир Селиванов (Вован из «Реальных пацанов») и звезда «Уральских пельменей» Сергей Исаев. Казино вошло в топ-20 крупнейших рекламодателей на рынке видео в Рунете. По данным РБК, годовой объем ставок в Azino777 может достигать 15 миллиардов рублей. В России Роскомнадзор и ФНС пытаются бороться с сервисом.

В январе ФНС России запретила проводить платежи в адрес онлайн-казино Azino777. Компания Victory777 N.V., зарегистрированная на Кюрасао, стала единственной в перечне лиц, в отношении которых есть сведения об организации и проведении азартных игр с нарушением законодательства России.

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