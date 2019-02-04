На проведение матчей Евро-2020 в Петербурге потратят 370 млн рублей

На работу организационного комитета матчей чемпионата Европы 2020 года в Петербурге будут выделены 370 млн рублей из федерального бюджета. Как сообщает 4 февраля ТАСС, такая сумма заложена в проекте федерального закона, связанного с проведением матчей турнира.

В частности, 144,18 млн рублей пойдут на оплату труда, 134,73 млн рублей – на реализацию программы волонтеров Евро-2020, 28,83 млн — на страховые взносы, 18,74 млн рублей – налоги на доходы физических лиц, 15,7 млн рублей – на аренду офисных помещений, а также 34,22 млн рублей – на прочие организационные расходы.

Также отмечается, что большая часть временной инфраструктуры вокруг стадиона «Санкт-Петербург», которая нужна для проведения Евро-2020, осталась со времен чемпионата мира-2018, эксплуатация этой инфраструктуры (внешний периметр безопасности, временные сооружения на территории стадиона и так далее) потребует дополнительных расходов в размере 12,36 млн рублей.

Напомним, чемпионат Европы по футболу пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах. От России заявлен только Санкт-Петербург. Северная столица примет 4 матча турнира, включая 3 матча группового этапа (13, 17 и 22 июня), а также четвертьфинал (3 июля).

Как заявил глава оргкомитета Евро-2020 в России Алексей Сорокин, если сборная России отберётся на турнир, она точно сыграет в Петербурге минимум два матча. Ранее открылся сайт для желающих подать заявки на билеты на матчи футбольного чемпионата Европы-2020.