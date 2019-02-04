Правительство поддержало законопроект о «суверенном Интернете». Он потребует дополнительных расходов бюджета

Кабинет министров Дмитрия Медведева поддержал законопроект «Об устойчивой работе Рунета». Об этом сказано в отзыве правительства, который был направлен в Государственную думу.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом высказанных замечаний ко второму чтению», – цитирует документ 4 февраля государственное агентство ТАСС.

По версии правительства, в «доработке» нуждаются положения об источниках финансирования обеспечения операторов связи необходимым для пропуска трафика оборудованием. Кроме того, министры отмечают, что установка на сетях операторов связи оборудования в рамках реализации данного законопроекта не должна привести к ухудшению качества связи в России.

«За исключением случаев ограничения доступа к информации, распространяемой посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», доступ к которой должен быть ограничен в соответствии с законодательством РФ», – указывается в отзыве.

В конце декабря законопроект о «суверенном Интернете» был раскритикован экспертами при правительстве России. Тогда же автор документа, сенатор Андрей Клишас заявил, что Роскомнадзор владеет оборудованием для исполнения этого закона, и утверждал, что законопроект позволит сделать Рунет устойчивым к угрозам извне и устранить его уязвимости.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в интервью «Фонтанке» назвал закон о суверенном Интернете бесполезным «кипячением океана». Музыкальный критик Артемий Троицкий выразил уверенность, что ограничения привычной работы Интернета в России могут спровоцировать рост агрессии среди молодёжи. Политолог Станислав Белковский, в свою очередь, заявил, что этот закон не будет работающим, так как «борьба со свободным Интернетом в России будет сталкиваться с саботажем самих властей».

Соавтор законопроекта депутат Госдумы Андрей Луговой в интервью «Фонтанке» заявлял, что российский бизнес в результате принятия закона не пострадает. Депутат уточнил, что проект будет реализован без использования китайского опыта.

«Форвол или как там? Китайский или американский. Это независимо, с кем мы сегодня или без кого мы», – пояснял Андрей Луговой в декабре.