На Васильевском дымится бизнес-центр. Сотрудники наблюдают за работой пожарных с улицы

Административная пристройка бизнес-центра «Механобр» в Василеостровском районе Петербурга загорелась 4 февраля. Персонал успел вовремя покинуть помещение, обошлось без пострадавших.

О пожаре в БЦ «Механобр» на 22-й линии Васильевского острова, дом 3, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». На фотографии дымят окна первого этажа двухэтажной пристройки. В самом бизнес-центре «Фонтанке» подтвердили информацию о ЧП, добавив, что сейчас сотрудников на рабочих местах нет и масштаб случившегося уточняется.

В городском МЧС сообщили, что пожарных на 22-ю линию вызвали около половины двенадцатого дня. Горение происходило в офисе административно-хозяйственной пристройки к БЦ «Механобр». Огонь распространился на 10 квадратных метров на первом этаже 2-3-этажного здания. С возгоранием справились меньше чем за 20 минут. Сведений о пострадавших нет.