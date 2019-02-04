Петербургский дистрибьютор «Фудлайн» с оборотом 10 млрд рублей покидает рынок. На его базе может появиться логистическая компания

Крупная дистрибьюторская компания «Внешнеторговая фирма Фудлайн» петербургского миллиардера Максима Иванова прекращает свою деятельность. Эту информацию 4 февраля «Коммерсанту» подтвердил сам предприниматель. В отделе персонала компании комментировать закрытие отказались. Все остальные звонки «Фонтанки» на номера, указанные на официальном сайте компании, включая московское представительство фирмы, остались без ответа.

Причиной закрытия «Фудлайна», по словам Максима Иванова, стали два фактора: продуктовое эмбарго, которое Россия ввела в отношении некоторых западных стран, а также переход производителей на прямую работу с торговыми сетями.

«Фудлайн» был основан в 1994 году, клиентами компании были такие крупные производители продуктов питания как Valio, Nestle, Hochland, Ferrero, Unilever и десяток других известных имен. После введения Россией контрсанкций в 2014 году бизнес, 80% контрактов которого ориентировано на работу с иностранными клиентами, по словам Иванова, стал невыгодным.

Сначала, в 2017 году, был признан банкротом московский филиал компании. АО «ВТФ Фудлайн» закончило 2017 год с выручкой 9,8 млрд рублей, прибыль составила 12 млн. А начиная с ноября прошлого года в отношении компании поступило более десяти исков от контрагентов на сумму более 50 млн рублей. Самый крупный из них, на 17 млн рублей, был подан в начале этого года ООО «Аутспан Интернешнл» – поставщиком сельскохозяйственной продукции с центральным офисом в Сингапуре.

Сейчас в активе компании находятся складские помещения в Петербурге и Москве, емкостью 31,5 тыс. п/м и 20 тыс. п/м соответственно, а также несколько комплексов в некоторых других городах-миллионниках. Максим Иванов заявил, что теперь компания сделает основной упор на оказание логистических услуг.