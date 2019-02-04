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Как заметает Петербург. Неравная схватка коммунальщиков со снегом. Онлайн-трансляция

Происшествия
04.02.2019 12:49
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Статистика ДТП. Четыре жертвы встречки. Водитель с переломом отправил в больницу беременную пассажирку

Четыре человека погибли в ДТП за выходные, 2 и 3 февраля, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Все – из-за выездов на встречную полосу в снежное воскресенье. Пострадавших немало: 23 человека в городе, в том числе двое детей, и четверо в области. Об этом УГИБДД по Петербургу и Ленобласти сообщает 4 февраля на своей странице «ВКонтакте».

Число аварий за субботу и воскресенье при этом не рекордное – 913 в городе и 147 в области. Для сравнения, в предыдущий уик-энд в городе было зафиксировано соответственно 1056 и 210 ДТП.

Статистика ДТП в зимние выходные

Если сравнивать два прошедших зимних месяца, бились больше в январе, а погибших больше в декабре. Статистику даёт «Дорожный инспектор» «ВКонтакте».

В декабре 2018 года зарегистрировано:

  • всего 15 660 ДТП (13 211 в Петербурге и 2 449 в Ленобласти);
  • всего 60 погибших (16 человек в Петербурге, в том числе один ребёнок, и 44 в Ленобласти, в том числе один ребёнок).

В январе 2019 года зарегистрировано:

  • всего 16 031 ДТП (13 447 в Петербурге и 2 584 в Ленобласти);
  • всего 39 погибших (7 в Петербурге и 32 в Ленобласти, в том числе шесть детей).

Вернёмся к минувшим выходным. О трёх погибших – мужчине и женщине из «Нивы», вошедшей в лоб КамАЗу на «Коле», и мужчине из «КИА Рио», жена которого не смогла разъехаться со встречным автобусом на Приморском шоссе, – «Фонтанка» уже рассказывала. Ещё один человек погиб на автодороге «Скандинавия». Все эти ДТП (как, вероятно, и большая часть прочих) произошли в воскресенье, когда был сильный снегопад.

Как сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте» со ссылкой на ОБ ДПС №2 ГИБДД, 3 февраля около 14:10 на 103-м километре трассы столкнулись встречные Skoda под управлением мужчины 1983 г.р. и Nissan под управлением мужчины 1959 г.р. От удара оба автомобиля съехали в кювет. По предварительной версии, это был результат неудачного обгона.

Смертельное ДТП на трассе «Скандинавия»

Смертельные травмы получил водитель «Шкоды». В больницу с травмами средней степени тяжести попала 59-летняя пассажирка «Ниссана».

Вот ещё несколько ДТП с пострадавшими.

Подросток 2003 года рождения не вернулся домой с прогулки, а попал в больницу – с Загородного проспекта, 52, вчера около 14:50. Его сбил мужчина 1966 года рождения на Renault, который двигался по от Вузовской улицы в сторону Подъездного переулка. По словам водителя, мальчик перебегал дорогу вне зоны пешеходного перехода. У него медики диагностировали перелом левой ноги и ушиб левой брови, пишет «Дорожный инспектор» со ссылкой на районный отдел ГИБДД.

ДТП на Загородном проспекте

«Пути этих двух людей начались в 2003 году. Водителю выдали права, а ребенок появился на свет в этот же год, – отмечает «Инспектор». – Переход рядом, но подросток решил «срезать угол». Типичная ошибка, которую встречаю на дорогах».

Беременная женщина 1991 года рождения пострадала в тот же день, 3 февраля, около 15 часов на Камышовой улице, 52. По предварительной версии, мужчина 1987 года рождения на «Фольксвагене Поло» при выезде с дворовой территории не уступил дорогу «Мерседесу» под управлением мужчины 1968 года рождения и совершил столкновение.  

ДТП на Камышовой улице

«Парадоксальность данного ДТП в том, что водитель а/м VW выезжал от отделения травматологии, после перевязки сломанной руки. Рулил одной рукой. (Жизнь не намекнула совсем?) В итоге из-за этой безответственности пострадала беременная пассажирка VW», – отмечает «Дорожный инспектор».

Двое мужчин – водитель и его пассажир – лечатся в больнице после того, как на ВАЗ-21099 вылетели в кювет и встретили там дерево. ДТП случилось 3 февраля около 00:25 на 26-м километре Приморского шоссе.

ДТП на Приморском шоссе

В субботу, 2 февраля, в Петроградском районе были две похожие аварии – с наездом на здание. В первой пострадала девушка-пешеход. Во втором случае, по информации отдела пропаганды УГИБДД, около 20:55 на Каменноостровском проспекте, 9, столкнулись два автомобиля, Hyundai и Nissan Almera (один из них такси). В итоге «Ниссан» упёрся в здание. Лёгкие травмы получил один человек.  

ДТП на Каменноостровском проспекте

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