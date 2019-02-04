Смольный отказался от судебных претензий на 46 млн рублей к «Метрострою»

Петербургское государственное казенное учреждение «Дирекция транспортного строительства» (ДТС) отказалось от собственного иска на 46 млн рублей к компании «Метрострой». Информация об этом размещена на сайте «Электронное правосудие».

Как пояснили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры, для которого дирекция является подведомственным учреждением, требования о взыскании неосновательного обогащения были сняты в связи с тем, что между заказчиком и подрядной организацией был произведен взаиморасчет на указанную сумму.

Вероятно, что отказ от судебных претензий может быть связан с резко изменившейся политикой Смольного по отношению к «Метрострою». Напомним, что 21 января почти все контракты с компанией были расторгнуты, после чего власти заявили о поиске нового подрядчика и даже о предварительных договоренностях с некоторыми компаниями.

Однако 1 февраля, когда уже можно было объявить конкурс, Смольный заявил о том, что врио губернатора Петербурга Александр Беглов дал «Метрострою» еще один шанс. В качестве официальной причины своего решения власти назвали обращение ветеранов и рабочих.