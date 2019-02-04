Модернизация и инновация: 5G в России предлагают сделать с отечественными сим-картами, криптографией и оборудованием

Федеральная служба безопасности хочет сделать ставку на отечественное оборудование для сетей 5G. Предложение прозвучало на заседании рабочей группы по информационной инфраструктуре нацпроекта «Цифровая экономика».

ФСБ полагает, что для сетей поколения 5G могут использоваться российские криптографические алгоритмы, которые нужны при авторизации абонентов, а также сим-карты для подтверждения личности. Кроме того, оборудование на сетях также можно заменить на российское. Об этом 4 февраля сообщает газета «Ведомости».

Предложения ФСБ не носят обязательный характер, как рассказали изданию участники совещания. Кроме того, предложений нет и в концепции, которая обсуждалась рабочей группой по инфраструктуре «Цифровой экономики» в конце прошлого года.

Мобильные операторы рекламируют технологию 5G как телепортацию в будущее. Обмен данными будет идти на скоростях больше 10 Гбит в секунду — это минимум в 30 раз быстрее, чем в сетях 4G. Новый стандарт связи выведет на иной уровень беспилотные автомобили, 3D-видеотрансляции, телемедицину. Но если в Южной Корее, Таллине и Стокгольме 5G-сети планируют запустить в 2018 году, то в России в это время будут только разрабатывать необходимые документы. А МТС ранее анонсировала испытания новейшего оборудования в Петербурге.

В прошлом году премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что через несколько лет в крупных городах страны все будет готово для внедрения 5G. В основе изменений — программа «Цифровая экономика». Как сказал Медведев, президентом была поставлена задача – за шесть лет утроить внутренние инвестиции в цифровую экономику, создать современную и безопасную IT-структуру, которая была бы доступна для всех, перевести госорганы преимущественно на российский софт.