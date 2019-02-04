В Пулково начались задержки рейсов. Аэропорт не связывает их с непогодой

Самолеты внутренних и международных линий не могут вылететь из петербургского аэропорта Пулково по расписанию. Из-за снегопада техника чистит взлетно-посадочные полосы в патрульном режиме.

Как следует из сервиса слежения за воздушными судами Flightradar24, утром 4 февраля с задержкой около сорока минут отправились самолеты Air Baltic до Риги, «Победы» в Лондон и «Ижавиа» в Ижевск. На онлайн-табло Пулково эти рейсы значатся отправленными по расписанию. Это может означать, что они отъехали от терминала вовремя, но выжидали время на рулежных дорожках.

Задержанными на онлайн-табло Пулково значатся самолеты «Ираэро» до Барнаула и «Азимута» до Ставрополя.

В пресс-службе компании-оператора аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы» «Фонтанке» сообщили, что Пулково работает штатно: «Техника в патрульном режиме убирает взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки и аэродромные поверхности. Массовых задержек по метеоусловиям нет».

Утром и днем в районе аэропорта столбик термометра колеблется у нулевой отметки, влажность почти стопроцентная, снегопад. Петербургу тоже достается. За мучениями горожан и коммунальщиков можно последить в трансляции «Фонтанки», а поделиться своим опытом — письмом на mail@fontanka.ru.