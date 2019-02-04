Группа «Эталон» заключили сделку по проектному финансированию на 18,8 млрд рублей

ГК «Эталон»

Сбербанк и Группа «Эталон» заключили рамочное соглашение о проектном финансировании проекта ЖК бизнес-класса в Москве.

Для Группы «Эталон» это первое привлечение кредита в рамках соглашения о проектном финансировании после вступления в силу изменений в 214-ФЗ. Финансирование строительства жилого комплекса производится с использованием счетов эскроу.

Общая сумма кредитных линий по договорам, заключаемым в соответствии с рамочным соглашением, составляет 18,8 млрд руб. Кредитные линии открыты Сбербанком на длительный срок – окончательное погашение предусмотрено в I полугодии 2024 года.

«Группа «Эталон» имеет одну из сильнейших финансовых позиций среди российских девелоперов и успешный опыт использования в своей работе практически всех инструментов финансирования, – говорит Кирилл Багаченко, главный финансовый директор Группы «Эталон». – Сейчас мы рады быть в числе первых участников схемы работы со счетами эскроу, выбранной российским правительством в качестве основного способа взаимодействия участников рынка».

«Данная сделка с Группой «Эталон» подтверждает, что Сбербанк уже сейчас финансирует строительство жилых проектов с учетом продажи квартир через счета эскроу и активно взаимодействует в этом направлении с крупнейшими застройщиками отрасли. – пояснила Наталья Шемановская, управляющий директор, начальник Управления по работе с клиентами недвижимости Департамента по работе с крупнейшими клиентами CIB Сбербанка.

ПАО «Сбербанк» лицензия Центрального банка №1481 от 11.08.2015г.

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