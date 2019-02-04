На границе с Финляндией изъяли часы на 10 млн рублей. Контрабандисты попались на Tax Free

Санкционные продукты, куртки для рокеров и элитные часы нашли у россиян на пункте пропуска «Брусничное» ночью 3 февраля, сообщает 47News.

Пару джипов «Ниссан», «Фольксваген Caddy» и фургон «Фольксваген LT» российские таможенники обыскивали в течение суток. С машин сняли внутреннюю обшивку. В результате обыска были обнаружены запрещённые к ввозу в РФ продукты, брендовая одежда и наручные часы мировых марок Harry Winston и Breguet по цене от 30 тысяч рублей за штуку. Общая стоимость часов премиум-класса была оценена предварительно в 10 млн рублей.

По данным издания, наводка о дорогом товаре пришла таможенникам от финских коллег — на выезде из Финляндии россияне предъявили купленный товар для возврата налога на добавленную стоимость по системе Tax Free. Каждый из четырёх водителей получил примерно по четыре тысячи евро. Столь крупная сумма удивила представителей финской таможни.

Все четверо задержанных водителей — жители Выборга. В их отношении составлены административные протоколы. Зарегистрирован факт уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. 53-летнему выборжанину, в чьей машине нашли партию дорогих часов, вменяют часть вторую статьи 194 УК – «уклонение в особо крупном размере», ведь 20% от стоимости товара он должен был выплатить государству.