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Общество
04.02.2019 11:53
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«Левада-центр»: Россиян, поддерживающих эмиграцию, вдвое больше, чем тех, кто относится к ней отрицательно

Каждый четвёртый россиянин положительно относится к согражданам, которые переезжают на ПМЖ за рубеж. 28% участников опроса «Левада-центра» приветствуют миграционные настроения. Тех, кто отрицательно относится к желанию покинуть Родину, вдвое меньше – 14%.

Количество россиян, которые «определенно не хотели бы переезжать за границу», в декабре 2018 года достигло 61%, что является максимумом за последние семь лет. Желают уехать из России «с концами» 17% респондентов. Как правило, это молодёжь до 24 лет. Из них категорично настроены на эмиграцию («определённо да») лишь 7%.

Доля потенциальных мигрантов в последние годы существенно не меняется. В 2013 году эмигрировать хотели 22% россиян

«Большинство населения воспринимают идею эмиграции как неосуществимую мечту, – пояснила «Коммерсанту» ведущий научный сотрудник отдела социально-политических исследований «Левада-центра» Наталья Зоркая. – Уровень бедности таков, что люди не могут даже помыслить эмиграцию как реальную возможность, у них нет для этого ни материальных средств, ни толчка в форме подобных настроений в своем окружении».

Среди жителей России, которые «хотят жить так, как живет средняя семья в Западной Европе, США», о переезде думает 27%. Среди тех, кто нынешнюю жизнь сравнивает с выживанием «пусть на самом примитивном уровне», эмигрировать хотят только 18%.

При этом эмигрантские настроения чаще высказывают респонденты, которые хотели бы «активнее участвовать в политике» – 24% против 14% среди дистанцирующихся от политической сферы. В конце января «Левада-центр» сообщал, что сейчас политикой хотят заниматься вдвое больше россиян, чем два года назад. 

Опрос был проведен 13–19 декабря 2018 года методом личного интервью среди 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ.

В 2012 году Счётная палата РФ сообщала, что за первые десять лет XXI века Россию покинули 1,25 млн человек

Справка:

АНО «Левада-центр» внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Директор центра Лев Гудков ранее выражал несогласие с этим решением. В том числе в интервью «Фонтанке».

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