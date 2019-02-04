Рейс из Москвы не добрался до Красноярска из-за морозов. Самолет продолжит путь, «как только станет потеплее»

Самолет «Аэрофлота», следовавший из Москвы в Красноярск, сделал вынужденную посадку в Новосибирске. Как пишет Znak.com со ссылкой на ТАСС, причиной стали сильные морозы.

«Рейс 1468 компании «Аэрофлот», летевший из Шереметьево (Москва) в Красноярск, не приземлился у нас из-за морозов. Сейчас он находится в Толмачево (Новосибирск), в Красноярск он прилетит, как только станет теплее», — уточнил представитель аэропорта.

В пресс-службе пояснили, что техническое обслуживание самолетов типа А-330-300 запрещено при температуре ниже 40 градусов по Цельсию. Температура в Красноярске сейчас составляет -43 градуса.