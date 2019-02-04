Самый дешевый бензин в Европе нашли аналитики. Россия на втором месте

Стоимость бензина в России по-прежнему остается одной из самых низких в Европе, отмечают аналитики. Дешевле – только в Казахстане.

Как сообщает 4 февраля телеканал 360 со ссылкой на данные РИА «Рейтинг», среди 33-х европейских стран самая низкая стоимость бензина оказалась в Казахстане: литр 95-го там стоит 30,9 рубля (в пересчете на российскую валюту). Россия в рейтинге стран с дешевым топливом оказалась второй. По данным Росстата на середину января 2019 года, цена литра Аи-95 в нашей стране равна 45 рублям. Следом идут Белоруссия (46,9 рубля) и Украина (72,1 рубля).

Самый дорогой бензин в Нидерландах: за литр 95-го там придется выложить 117,7 рубля.

В рейтинге стран с самым дешевым дизелем лидеры те же: в Казахстане литр дизтоплива стоит 46,5 рубля, в России и Белоруссии – 47,2 рубля. А вот дороже всего дизельные машины обходятся в Норвегии, цена литра топлива там равна 114,5 рубля.

При этом в 26 из 33-х стран, попавших в рейтинг, с начала 2018 года цены на бензин снизились. Сильнее всего на Кипре – на 12,3%. А самый большой рост стоимости топлива отмечен в Белоруссии – на 19,7%. Россия оказалась второй и по темпам роста цен – он составил 9,7%. А дизель россиянам и вовсе стал обходиться дороже на 15,8%. При этом по количеству бензина, который может себе позволить купить среднестатистический житель страны, Россия стала лишь 20-й в Европе – из-за низких зарплат.