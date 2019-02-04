Как заметает Петербург. Неравная схватка коммунальщиков со снегом. Онлайн-трансляция.

В Петербурге введен «особый регламент» уборки из-за нового снегопада. В городе ожидаются 15 сантиметров осадков и в Смольном говорят, что «привлекаются все силы, которые есть», чтобы справиться с последствиями непогоды. Если вы видите уборочную технику или места, куда коммунальщикам бы требовалось направить своё внимание, пишите нам через форму сайта, на почту mail@fontanka.ru или в группе «ВКонтакте». Лучше всего с фотографиями.

04 февраля, 13:55 Комитет по благоустройству запустил «горячую линию». Там принимают жалобы на уборку. Круглосуточно! Звонить надо по многоканальному телефону 576-14-83, а также по телефону дежурной службы комитета 314-60-13. Также «горячие линии» есть у дорожных предприятий: - СПБ ГУДП «Центр» (Адмиралтейский, Василеостровской, Московский, Петроградский, Фрунзенский, Центральный и Невский районы (левый берег). Телефон: 717-03-71 - АО «Автопарк № 7 «Спецтранс» (Красногвардейский, Невский район (правый берег) Телефон: 907-61-38. - СПБ ГУДП «Путь» (Кировский и Красносельский районы). Телефон: 400-07-06. - СПБ ГУДСП «Курортное» (Курортный и Кронштадтский районы). Телефон: 432-60-94. - СПБ ГУДСП «Петродворцовое» (Петродворцовый район). Телефон: 417-67-73. - АО «Гражданское» (Калининский район). Телефон: 961-13-09. - ОАО «Коломяжское» (Выборгский, Приморский районы). Телефон: 430-23-11. - ОАО «Автодор Санкт-Петербург» (Колпинский, Пушкинский районы). Телефон: 994-39-44.

04 февраля, 13:51 Херсонская прямо сейчас: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

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04 февраля, 13:49 Еще немного грустных шуточек в нашу трансляцию. Если много раз подряд повторить "Питер", то получится "Терпи, терпи, терпи..."

04 февраля, 13:48 Мы попросили фотографа "Фонтанки" снять не только снежный коллапс, но и уборку. Уверяет, что это единственный представитель убирочной техники на его пути по дороге с Коммуны до площади Александр Невского. Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

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04 февраля, 13:42 Читательница «Фонтанки» Екатерина поделилась фото улиц в Приморском районе. «Авиаконстоукторов, Мартыновская, приехать, свернуть или запарковаться невозможно. Завалено все, сверху каша, внизу лед. Ни одного дворника за месяц не наблюдали. Копаем сами места для парковки, у садика тупо не встать на Шаврова, паркуемся на заправке «Газпром», которая, к слову, тоже не чистит свою территорию. Так и живем. Зима, снег, неожиданность».







04 февраля, 13:39 Новая порция жалоб от заметенных снегом петербуржцев: «Если не сложно замолвите слово за улицу Малую Зеленина, улицу Петергофскую. Тут такие надолбы льда, и такая обледеневшая колея посередине улиц, что машины в час пик застревают и не могут разъехаться, при попытке заехать колесом на тротуар скатываются обратно и болтаются вокруг колеи как маятник. А пешеходам здесь вообще лучше не ходить. Благо их тут не так много». «На Коломяжском проспекте, тротуар у домов 25-21 не убирают в принципе. Пройти невозможно». «Водопроводный переулок (между Воскресенской набережной и Шпалерной) за время с первого снегопада в декабре (!!!) не чистили ни разу. Проехать можно только по уже давно заледеневшей колее и только на очень высоком авто, припарковаться - только с разбега. Звонки на горячую линию ГУДП Центр результата не дали...» «21 линия ВО между средним и большим проспектами не чистится уже 3+ недели»

04 февраля, 13:36 Ораниенбаумская улица на Петроградской стороне. Фото - участника телеграм-канала Аварийный Петербург:

04 февраля, 13:34 На удивление, снег не добавил пробок. В новости мы показываем на видео, как трактор чистит переходы на Дунайском проспекте, а на фото с высоты птичьего полёта – как легковушка помешала чистить дороги в Приморском районе.

04 февраля, 13:29 Минутка новостей культуры: по сообщению очевидца, на Крюковом канале вся фанера ушла под воду из-за оттепели, грустные киношники разводят руками и жалуются, что пока не могут ничего снимать. А помните, как интригующе все начиналось: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

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04 февраля, 13:28 Более 90 жалоб поступило на неубранный снег на портале наш Санкт-Петербург.

04 февраля, 13:26 Читательница Ирена прислали фото тротуара у станции метро Выборгская. По её словам, в течение зимы там ни разу не было уборки снега:

04 февраля, 13:26 Главные девайсы по борьбе со снегом в центре города: пирамидка и волчатник. Фото прислал читатель Никита.

04 февраля, 13:15 Мы также очень ищем места, где убрано хорошо! Если вы вышли на улицу и были приятно удивлены качеством и полнотой работы коммунальщиков, то присылайте нам результаты их трудов через форму «Прислать новость» на сайте, в нашей группе Вконтакте или на почту mail@fontanka.ru

04 февраля, 13:09 Фото в переулке Сергея Тюленина и на набережной канала Грибоедова сделаны сегодня. Как пишут читатели, горы снега лежат с момента, когда Беглов дал указания отчистить дворы. Это было еще 20-го января .





Стоит отметить, что участки рядом с ремонтируемым Банковским мостиком вообще находятся в весьма плачевном состоянии - обе стороны канала Грибоедова упираются в тупики вокруг стройплощадки и, как итог - снежная каша

04 февраля, 13:04 Читатели "Фонтанки" даже нарисовали куда коммунальщикам стоило бы обратить особое внимание: Фото: Аркаша Росин ЗХотя мы бы просто обвели красным кружком...

04 февраля, 13:01 Петербуржцы пишут нам, что в 100 метрах от тщательно и ежедневно убираемого въезда в Смольный (площадь Пролетарской Диктатуры) есть богом забытая Тверская улица. Помимо жильцов у ее тротуаров паркуется очень много приезжающих на работу в центр города людей. «Каждый день начинается и заканчивается одинаково - упражнения с лопатой, выталкивание сердобольными товарищами по несчастью. Это происходит третью неделю подряд. Застрявшие при выезде/въезде машины блокируют всю полосу движения, образуются дикие пробки (по Тверской ходят автобусы 46, 54 и 74). Беглов по нашей улице явно не ездит. Он ездит по Шпалерной и Суворовскому - там благодать», - негодуют читатели. И еще несколько криков души: «Добрый день ! Во дворах улицы бабушкина 98, да и везде по дороге от метро пролетарская до Рабфаковской не пройти даже на санках (!!!) по снегу ! За выходные и утро понедельника ни одного дворника . Где все коммунальные службы?», - вопрошают читатели. «Гражданский проспект, особенно та часть, которая ближе к кольцевой. Сам проспект изредка подметают. Обочину за зиму не убрали ни разу. Карманы за зиму не убрали ни разу (это особенно приятно в квартале с номерами домов 105-117 - там двухстороннее движение и магазины, к которым едут грузовики). Тротуары напоминают газоны». «Улицы Капитанская завалена снегом на всем протяжении, с самого начала снежного сезона, а по ней ездит транспорт с и на ЗСД, и уже не разъехаться двум встречным автомобилям. Ситуация на Флагманской улице чуть лучше, но тоже плохая», - пишут читатели.

04 февраля, 12:59 Инновационный способ уборки наледи с крыш в Василеостровском районе показывает телеграм-канал Лопата Беглова:

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04 февраля, 12:52 Обнаружена двухэтажная "сосуля"-гигант. Познакомиться с ней можно на улице Ушинского, 6/: читатель "Фонтанки"

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04 февраля, 12:46 Читатель Виктор сообщает о полном отсутствии уборки на улицах Чугунная, Менделеевская и Полюстровском проспекте: «В связи с тем, что вышеуказанные улицы практически не убираются, в частности улица Менделеевская, здесь можно практически каждый день наблюдать транспортный коллапс. Грузовые машины часто не могут тронуться с места». Также нам пишут о том, что тротуары по проспекту Тореза от площади Мужества и до Светлановского проспекта за 2 недели ни разу не убирали. «Взрослым мужикам сложно пройти по такому, а про бабулек нечего и говорить. Тореза не перейти, пешеходные переходы также не убраны», - негодуют читатели. «Это прекрасно, что у нашего города есть деньги, чтобы 27-го января танками трамбовать Дворцовую площадь. Однако хотелось бы все же, чтобы деньги тратились еще и на трактора для уборки тротуаров и пешеходных переходов. Что же касается 27-го января, то мы уж, по-старинке, на Пискаревку.... Танков нам не надо, нам трактора нужны», - возмущается читатель Михаил.

04 февраля, 12:39 А вот судьба автомобилей в Петербурге в одном кадре: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

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04 февраля, 12:38 Прямое фотовключение с улиц Петербурга:







04 февраля, 12:37 Мы с вами, похоже, надолго с этой трансляцией и снегом. Просто показываем прогноз на февраль: скриншот страницы сервиса Яндекс.Погода

04 февраля, 12:33 Пишет читательница Оксана: «Костромская вся не чистится. Дети до детского сада №81 идут по каше из снега. На заявки никто не реагирует». А читатель Дмитрий сообщает, что коммунальщикам давно требуется направить своё внимание в Петроградский район: «припарковаться, да и просто пройти довольно трудно уже давно, например, на Карповке в районе Большого проспекта ПС, на Чкаловском, на Красного курсанта, Корпусной, Пионерской улицах». Ольга пишет нам из Невского района: «Правый берег. Улица Латышских стрелков, ул Кржижановского, улица Чудновского, проспект Солидарности. Уборочной техники на этих улицах не видели вообще. Трактор сгребает с дороги, на обочину и тротуары. Дворник сгребает все с тротуара на дорогу. По правому ряду не проехать, не припарковаться. На улице Кржижановского на пересечении с Латышских стрелков, дорогу вообще не убирают, буксуют автобусы и автомобили, не пройти пешеходам и никому до этого нет никакого дела».

04 февраля, 12:10 Непогода мучает и соседей. Снегопад мешает движению поездов и самолётов в Финляндии. В аэропорту Хельсинки-Вантаа наблюдаются отставания от графика. Согласно информации на сайте перевозчика VR, по расписанию идёт лишь 49% поездов. В столичном регионе отменили некоторые пригородные электрички.

04 февраля, 12:03 Редкий случай. Куча снега на Удельной никому не мешает, а совсем наоборот, – детям в радость. Фото: читатель "Фонтанки" Фото: читатель "Фонтанки"

04 февраля, 11:60 В связи с потеплением и работой техники на центральных улицах проехать по некоторым из них стало возможно. А вот припарковаться - никаких шансов. Вот, например, Гороховая:

04 февраля, 11:56 7-ю Красноармейскую временно закрыли на въезд (эта улица односторонняя). От Измайловского проспекта ее перегородил грузовик, передают читатели "Фонтанки". Частично это связано с работающими на месте сотрудниками "Водоканала", частично - с уборкой улицы. За эту зиму на 7-й большой уборки не было ни разу - на прошлой неделе сгребли снег с части дороги и через трое суток увезли. Большая же часть улицы так и остается без парковки.

04 февраля, 11:52 На Каменноостровском глыбы льда валяются просто посередине дороги. Их разбрасывает снегоуборочная машина, пишут нам автомобилисты.