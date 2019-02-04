В комитет по здравоохранению Петербурга с обысками пришли силовики

Оперативные мероприятия в кабинетах комитета по здравоохранению Петербурга проводят сотрудники Следственного комитета на Малой Садовой, 1.

Как стало известно «Фонтанке», силовики работают на Малой Садовой с утра 4 февраля. По предварительной информации, проводится выемка документов и изъятие серверов по ранее возбуждённому уголовному делу. Кроме того, пристальное внимание сотрудников правоохранительных органов досталось компании «Петербургские аптеки».

Информацию об обысках в «Петербургских аптеках» и в комитете по здравоохранению «Фонтанке» подтвердили.