Жилинспекция назвала лучшие районы города по эксплуатации жилых домов. За декабрь в лидерах Калининский

Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга составила рейтинг районов города по эксплуатации жилья. Первые места заняли Калининский, Кронштадтский, Приморский и Выборгский.

Для расчета рейтинга анализировали количество обращений граждан в инспекцию, составленных административных протоколов и предписаний. Как сообщает ведомство 4 февраля, за декабрь 2018-го поступило 3343 обращения граждан по различным вопросам, касающимся эксплуатации жилых зданий. В частности, 970 — по вопросу завышения квартплаты, 504 — по нарушениям правил управления многоквартирными домами, 543 — по неудовлетворительному санитарному содержанию, 475 — по некачественному предоставлению жилищно-коммунальных услуг, 181 — по некачественному капитальному ремонту.

При этом, согласно рейтингу, хуже всего дела обстояли в Петроградском, Центральном, Адмиралтейском и Курортном районах.

Напомним, именно лидеры рейтинга ГЖИ в части управления жилым фондом оказались и в числе худших по очистке города от снега. В Калининском и Выборгском районах, как говорилось на совещаниях с участием врио губернатора, была обнаружена самая тяжелая ситуация с уборкой.