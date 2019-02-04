Умер легендарный «летающий финн» Матти Нюкянен

В ночь на 4 февраля в возрасте 55 лет скончался один из самых известных финских спортсменов – четырёхкратный чемпион мира по прыжкам на лыжах с трамплина Матти Нюкянен, получивший прозвище «летающий финн». Об этом сообщает финское издание Seiska со ссылкой на близких родственников лыжника.

Матти Нюкянен пять раз становился призёром Олимпийских игр и выиграл 14 медалей ЧМ.

После окончания спортивной карьеры он также занимался музыкой – его первый альбом «Ночь сюрпризов» 1992 года стал «золотым». По данным СМИ, спортсмен вел активную светскую жизнь и имел проблемы с алкоголем.

В 2006 году вышел биографический фильм «Матти» о карьере Нюкянена.