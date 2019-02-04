СМИ: Полковника ФСО обвиняют в махинациях на 20 млн рублей с поставками топлива для госдач в Крыму

Заместитель руководителя службы охраны ФСО в Крыму Эдуард Турта присоединился к капитану второго ранга в отставке Вадиму Балясному в качестве подозреваемого по делу об афере с дизельным топливом на сумму почти 20 миллионов рублей. Об этом 4 февраля стало известно изданию «Коммерсантъ».

Турту задержали в его крымском доме, после чего доставили Москву. 94-й гарнизонный военный суд избрал полковнику Федеральной службы охраны меру пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас он находится в «Матросской тишине». Полковник Турта обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, однако, по словам источников «Коммерсанта», обвинение может быть переквалифицировано на злоупотребление должностными полномочиями. Турта вину не признает.

По данным следствия, в 2017 году руководству службы охраны ФСО было поручено организовать бесперебойное снабжение дизельным топливом трех дач на полуострове. На выполнение этой задачи было выделено 20,3 млн руб. Поставщиком была выбрана компания «ВАБ-Нефть», директором которой работал бывший капитан второго ранга Вадим Балясный.

Со службой охраны ФСО в Крыму в 2017 году было заключено три контракта на поставку 600 тонн дизтоплива марки «Евро-5», которое поступало до ноября. Затем нефтеперерабатывающие заводы якобы подняли цены, поэтому Балясный поставил в известность ФСО о том, что больше не может исполнять условия контракта. Выйти из ситуации решили поставками дизтоплива более низкой марки. Заместитель руководителя СОКР ФСО Эдуард Турта, как указывают следователи, подписал новые акты. Таким образом, как настаивает сторона защиты, могло быть отправлено до 40 тонн топлива, а последнюю партию доставили в феврале 2018 года.

Руководство ФСО в Крыму обратилось в Следственный комитет с заявлением о хищении бюджетных средств. СК возбудил уголовное дело, заявив гражданский иск к Балясному на сумму 20,3 млн руб. Сам руководитель «ВАБ-Нефти» сейчас находится под домашним арестом из-за состояния здоровья.