Чем удивить любимого на День всех влюбленных

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Тренинг-центр «СЕКС.РФ» – один из крупнейших женских тренинг-центров России, специализируется на обучении техникам сексуальной жизни.

Центр был открыт весной 2012 года в Москве под брендом «СЕКС.РФ», специализированного интернет-телеканала, предоставляющего экспертную информацию по всем аспектам сексуальных отношений и широкому кругу вопросов в сфере планирования семьи, здоровья, привлекательности.

Северная столица стала городом, где центр по обучению практике сексуальных отношений открыл свои двери для тысяч посетительниц. Только за прошлый год центр посетили около 8 тысяч представительниц прекрасного пола. Красочные дизайнерские аудитории в самом центре Санкт-Петербурга, непринужденная уютная обстановка, индивидуальный подход преподавателей и расслабляющая атмосфера созданы специально для максимального комфорта. Большой выбор учебных программ, новаторский подход к общению с аудиторией позволяют слушательницам курса стать самыми желанными женщинами для своих любимых мужчин.



Тренинг-центр "Секс.РФ" в новом году подготовил уникальный мастер-класс "Бестселлеры", включающий в себя обзор самых полезных и популярных техник из больших тренингов по сексуальному образованию для женщин. Участницы смогут за два часа раскрыть для себя мир сексуального удовольствия и раскрепощения, выбрать для себя направление развития и просто весело провести время. Все мероприятия образовательного центра СЕКС.РФ проходят в легкой непринужденной атмосфере. Наши тренеры – профессиональные сексологи, которые при обучении учитывают индивидуальные особенности каждой участницы.



И, конечно, как же, без подарков ко Дню всех влюбленных! Тренинг-центр "Секс.Рф." дарит всем посетительницам скидку 50%* на любой тренинг по промокоду "ФОНТАНКА". Торопитесь, количество мест ограничено!

*Сроки акции: с 10.02.2019г. по 10.03.2019г. Организатор акции: ООО "Тренинг-центр на Неве", ИНН 7840034939. Подробнее с условиями акции можно ознакомиться по телефону +7 (812) 458-03-88 или на сайте компании – секс.рф.