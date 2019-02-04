На Заставской нашли брошенную машину «Яндекс.Такси» и мёртвого пассажира. Водитель сбежал от разговора с полицией

Сотрудники правоохранительных органов исследуют обстоятельства, при которых молодой мужчина с подбитым глазом оказался мёртвым в брошенном автомобиле такси в Московском районе Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке», около десяти вечера 3 февраля номер экстренных служб набрал таксист, сообщивший о резком ухудшении здоровья своего пассажира. Помощь попросил на Заставскую улицу, 22. Приехавшие на место полицейские и медики нашли «Хёндэ Солярис» в цветографии «Яндекс.Такси». Водительское кресло пустовало, на заднем лежал тот, кому требовалась помощь.

Водитель, по всей видимости, пытался оказать первую медицинскую помощь: погибший был полураздет, одежда лежала рядом. Откачать пассажира не удалось, медики констатировали смерть.

При поверхностном осмотре не осталось без внимания повреждение левого глаза мужчины, но точную причину его смерти назовут судмедэксперты. Подробностей случившемуся может добавить водитель. Полицейские установили, кому принадлежит автомобиль, и рассчитывают побеседовать с таксистом.

Проводится проверка.