«Нормально сядь, по-человечески». МВД Башкирии выясняет, за что полицейские скинули со скамейки пенсионера

В Башкирии полиция проводит проверку по факту инцидента на вокзале в селе Раевском, где сотрудники правопорядка оскорбили пенсионера. Об этом 4 февраля пишет Znak.com со ссылкой на РИА Новости.

Происшествие оказалось запечатлено на видео, которое показали в эфире местных «Вестей». На записи видно, как двое полицейских подходят к скамейке, на которой лежит пожилой мужчина. Они скидывают пенсионера на пол со словами «Нормально сядь, по-человечески. Или на улицу пойдешь мерзнуть». Из рук мужчины в этот момент выпадает трость.

В отношении полицейских проводится проверка, сообщили в региональном управлении МВД. В Следственном комитете подчеркнули, что инцидент произошел еще в 2017 году, однако видео появилось в Интернете только накануне, 3 февраля.