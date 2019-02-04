Транспортный коллапс в Финляндии продолжается. По графику ходит только половина поездов

Снегопад по-прежнему мешает движению поездов и самолётов в Финляндии 4 февраля. В аэропорту Хельсинки-Вантаа наблюдаются отставания от графика. Железнодорожный перевозчик VR предупредил о возможных отменах и задержках ещё накануне вечером. Согласно информации на сайте VR, по расписанию идёт лишь 49% составов. Поезда между Хельсинки и Вааса заменили автобусами. В столичном регионе отменили некоторые пригородные электрички.

Утренний «Аллегро» №781 пришёл в Хельсинки с 10-минутной задержкой, примерно на столько же опаздывает в Петербург №782.

Напомним, рейс №786, который 3 февраля вышел в 15:00, встал на несколько часов из-за поломки на территории Финляндии, пассажиров на другом «Аллегро» доставили в Россию с четырёхчасовым опозданием.

Вечерний «Аллегро» накануне прибыл в Петербург за полночь. РЖД 4 февраля сообщили, что в связи со сложными метеоусловиями на территории Финляндии был задержан поезд «Аллегро» № 788, который должен был прийти в Хельсинки в 23:27. Поезд поступил на территорию России на 1 час 37 минут позже графика, поэтому была организована развозка. По данным «Пассажиравтотранса», в ночь на 4 февраля в разные районы города приехавших из Финляндии людей развозили три автобуса.