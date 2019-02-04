В Мурино бригада «неотложки» попала в плен к вооружённому супругу пациентки

Бригаду скорой помощи пришлось спасать после ночного вызова во Всеволожском районе Ленобласти. Фельдшера и медбрата в собственной квартире в Мурино пленил воинствующий супруг пострадавшей.

Как стало известно «Фонтанке» 4 февраля, инцидент произошёл на улице Новая, 17, корпус два. Накануне в час после полуночи медиков просили помочь 44-летней местной жительнице, которой стало плохо. Её 32-летний супруг, встретивший медбрата и фельдшера, расставаться с врачами не пожелал.

По предварительной информации, он вооружился ножом и запретил ночным гостям покидать пределы квартиры. Бригаду «неотложки» вызволили полицейские. С эмоциональным «захватчиком» будут разбираться в Следственном комитете.

«По данному факту проводится проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Материалы проверки будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения», – уточнили в ГУ МВД по Петербургу и области.