Смертельные выезды на встречку: на «Коле» фрагменты «Нивы» прилипли к КамАЗу

Два человека погибли в результате аварии, случившейся снежным воскресным вечером на автодороге «Кола» (Мурманское шоссе) в Ленинградской области.

Как сообщает УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, 3 февраля около 20:05 на 209-м километре трассы в Лодейнопольском районе столкнулись ВАЗ-2131 («Нива») с петербургскими номерами и КамАЗ с полуприцепом-цистерной. По предварительной версии, на полосу встречного движения выехал водитель «Нивы». Столкновение было лобовым – на фотографиях ведомства видно, что «Нива» частично осталась на кабине КамАЗа.

Мужчина – водитель «Нивы» и его пассажирка погибли на месте.

Напомним, ещё одна вчерашняя смертельная авария – на Приморском шоссе в районе Серово (Курортный район) – тоже произошла из-за выезда на встречную полосу. Столкнулись «КИА Рио» и автобус «ПАЗ».

«Дорожный инспектор» «ВКонтакте» со ссылкой на районный отдел ГИБДД даёт некоторые подробности. В «КИА», предположительно, находились муж с женой, жители Приморского района. За рулём была женщина, она ехала слишком близко к середине дороги и не смогла увернуться от маршрутки №305.

Муж (молодой человек 1993 года рождения) погиб. Сама водитель (23-летняя женщина) попала в больницу в состоянии средней степени тяжести: у неё диагностировали ушиб головного мозга, закрытую травму груди, закрытый перелом ключицы, пневмоторакс. Кроме того, медицинская помощь потребовалась пассажирке автобуса. Она разбила губу и от госпитализации отказалась.

Полиция проводит проверки по фактам ДТП.