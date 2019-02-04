Воскресный пожар в Колпино убил мужчину. Тело достали из сгоревшего гаража

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность мужчины, тело которого вынули из-под завалов в гаражном комплексе в Колпинском районе Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке» 4 февраля, гаражи на Колпинской улице, 5, загорелись накануне в полдень. По информации городского МЧС, пламя распространилось на 60 квадратных метров, охватив четыре постройки. С огнём справились силами трёх расчётов.

После разбора завалов в гараже, принадлежащем 51-летнему местному жителю, нашли погибшего лет пятидесяти на вид. Личность мужчины пока не установлена, точные причины его смерти назовут позже.

Проводится проверка.