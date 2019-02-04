В Сети появилось изображение российского гиперзвукового космического дрона

Компания-разработчик «ИСОН» показала, как будет выглядеть первый российский гиперзвуковой космический беспилотник. Испытания аппарата запланированы на 2023 год, в качестве самолета-носителя будут использовать высотный дозвуковой разведчик М-55.

Изображения с моделью аппарата компания предоставила РИА Новости 4 февраля.

Появилось изображение первого в России гиперзвукового космического дрона https://t.co/lRj1zHLO3p pic.twitter.com/BnezVqfXtT — РИА Новости (@rianru) 4 февраля 2019 г.

Для создания гиперзвукового космического беспилотника будут использовать только серийные комплектующие российского производства. По проекту, беспилотник должен летать на высоте до 160 км при скорости в семь махов (8,5 тыс. км в час) или же выводить космические аппараты на орбиту высотой до 500 км. При этом каждый дрон рассчитан как минимум на 50 полетов. После отделения от самолета-носителя аппарат будет использовать маршевые двигатели. Приземляться дрон будет при помощи парашютов.

Как отмечает агентство, на стадии разработки компания получила грант в размере 30 млн руб. от фонда «Сколково» и 25 млн руб. от корпорации «Проект-техника». Стоимость второй стадии работ составит 280 млн руб., при этом объем гранта от «Сколково» на данном этапе может составить 120 млн руб.