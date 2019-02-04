Илон Маск показал видео испытаний двигателя Raptor для межпланетного корабля

Глава компании SpaceX Илон Маск показал видео испытания ракетного двигателя Raptor, который в будет установлен на корабль Starship. Видеозапись первого прожига опубликована в Twitter Илона Маска 4 февраля.

Испытания двигателя прошли на заводе в Техасе. Двигатель SpaceX разрабатывала несколько лет, в конце прошлого года он был модернизирован. Маск поблагодарил команду за успешную работу.

Основатель SpaceX надеется, что новый двигатель сделает возможным полет вокруг Луны. Путешествие запланировали на 2023 год, японский миллиардер Юсаку Маезава уже успел приобрести билеты на облет спутника Земли.

В дальнейшем Маск рассчитывает, что на своей ракете сможет добраться до Марса, где можно будет построить убежище на случай глобальной войны.